L’énorme “coup de gueule” de Jean-Pierre Pernaut contre Emmanuel Macron, il est très énervé !

Jean-Pierre Pernaut a une fois de plus profité de son journal télévisé pour critiquer le président Emmanuel Macron. Depuis plusieurs mois, le mari de Nathalie Marquay ne se prive pas pour dire ce qu’il pense au sujet des décisions du gouvernement. Durant toute la période du confinement le célèbre journaliste de TF1 n’avait d’ailleurs pas mâché ses mots. Et malgré sa prochaine retraite au mois de décembre, le présentateur emblématique de TF1 n’est toujours pas prêt à se taire. Lorsque quelque chose le dérange, Jean-Pierre Pernaut prend la parole comme à son habitude !

Lors de son intervention du mercredi 14 octobre dernier, le président Emmanuel Macron avait pris la parole face aux Français. Durant cette allocution, l’homme d’État avait fait part de ses nouvelles mesures pour faire face à la pandémie de covid-19. Ils avaient annoncé le couvre-feu qui allait avoir lieu dans huit des plus grandes villes françaises. C’est-à-dire une interdiction totale de circuler entre 21 h et 6 h du matin. À moins d’avoir une raison valable, il sera donc interdit de sortir la nuit dans toutes ses agglomérations. Lors de ce jeu de questions-réponses avec Anne-Sophie Lapix et Gilles Bouleau, le président Emmanuel Macron avait également parlé de la jeunesse d’aujourd’hui. “ C’est dur d’avoir 20 ans en 2020 (…) Je ne donnerai jamais de leçon à nos jeunes. Ce sont ceux, qui honnêtement, vivent un sacrifice terrible : des examens annulés, de l’angoisse pour les formations, pour trouver le premier job ” a déclaré le mari de Brigitte Macron.

Jean-Pierre Pernaut

Il affirmait réellement compatir à la difficulté rencontrée par les jeunes alors qu’ils sont souvent dans des situations difficiles. Pour le chef de l’État, les moins âgés des Français font partie de catégorie de personnes qui font le plus appel au RSA et aux APL. Emmanuel Macron avait donc annoncé qu’il allait accorder une aide exceptionnelle aux jeunes. Dans les prochaines semaines, une prime extraordinaire de 100 euros devrait donc être versée. Toutes ces décisions prises par le gouvernement et par le président ont évidemment immédiatement suscité un grand nombre de réactions. Les médias français et étrangers se sont emparés des images de cette intervention afin de les analyser dans les moindres détails. Et sans se faire prier, Jean-Pierre Pernaut avait lui aussi décidé de donner son avis.

Dès le lendemain de l’apparition d’Emmanuel Macron sur les écrans, la rédaction de TF1 s’était bien évidemment intéressée à l’événement. Toutes les équipes avaient profité de l’occasion pour faire un rapide sondage auprès des jeunes rencontrés dans la rue. Les journalistes souhaitaient savoir ce qu’ils pensaient de la manière dont Emmanuel Macron les voyait. Mais au vu des réponses, la priorité des jeunes était plutôt de savoir comment éviter le couvre-feu. L’ambiance était donc loin d’être morose. Jean-Pierre Pernaut a donc conclu ce reportage par une petite phrase qui n’est pas passé inaperçue. Il s’agissait d’une interpellation à peine déguisée faite au chef de l’État “ Pas facile d’avoir 20 ans !!! “ a ironisé le présentateur vedette de TF1. ” Ni 30, ni 40, ni 70 d’ailleurs, je peux vous le dire ” a-t-il poursuivi sur un ton sarcastique. Le futur retraité profite donc de ses dernières occasions pour lancer ses dernières flèches envers le président Macron. C’est d’ailleurs véritablement devenu une habitude pour l’homme de télévision.

De mars à mai derniers, le présentateur n’avait pas hésité à critiquer ouvertement les choix du gouvernement par des petites phrases assassines. Jean-Pierre Pernaut s’était notamment offusqué de la fermeture des plages au printemps alors que les centres commerciaux étaient bondés. Lors du week-end du 1er mai, le journaliste avait crié sa colère de voir les petits fleuristes obligés de fermer alors que les grandes enseignes de jardinage pouvaient accueillir des centaines de personnes. Mais malgré son prochain retrait des informations télévisées, Jean-Pierre Pernaut n’est pas décidé à se taire.

À la tête de la présentation du journal depuis 1988, l’homme de télévision continue de profiter de sa liberté de ton. Après plus de 30 ans de présentation ininterrompue du journal, Jean-Pierre Pernaut est toujours un observateur attentif du monde qui l’entoure. Si certains lui reprochent parfois un manque de réserve, lui au contraire semble très fier de dire tout haut ce que d’autres pensent tout bas. Sa notoriété ne s’est d’ailleurs jamais démentie au fil des années. Et seul son choix personnel l’aura finalement écarté de son journal télévisé. Si certains rêvaient déjà de le faire taire il y a quelques mois, c’est finalement Jean-Pierre Pernaut lui-même qui aura pris la décision de partir.

Au vu de sa grande popularité, sa remplaçante devra donc relever un sacré challenge pour égaler ses scores d’audience. Venue de France 2, Marie-Sophie Lacarrau est donc placée devant un énorme défi. Mais la journaliste semble également avoir beaucoup de compétences et surtout d’envie de réussir. La passation de pouvoir entre les deux professionnels de la télévision devrait se dérouler dans quelques semaines. Mais en attendant, Jean-Pierre Pernaut semble parfaitement prêt à assumer son rôle jusqu’au bout. Il reste un observateur très critique des événements. Et on peut parier que si cela s’avérait nécessaire, il n’hésitera pas à reprendre la parole et a donné son avis.

Si Jean-Pierre Pernaut va effectivement quitter son fauteuil du journal télévisé, il ne met néanmoins pas un terme définitif à sa carrière. Il avouait, il y a quelques semaines, avoir d’ailleurs encore quelques projets intéressants avec TF1. ” Je ne quitte ni ce métier, ni le groupe TF1, ni les liens qui m’attachent tellement à vous. Je peux déjà vous dire que je continuerai à animer d’une manière ou d’une autre notre belle opération SOS Village et l’élection du plus beau marché de France notamment. On prépare un nouveau grand magazine sur les richesses infinies de notre terroir, un nouveau programme digital où je vous retrouverai régulièrement dans une nouvelle émission qui me ressemblera sur LCI. Je vous en dirai plus dans quelque temps ” avait-il annoncé. Avant de revenir sur son choix étonnant pour certains : ” Je sais que ma décision d’arrêter le 13 h va surprendre pas mal d’entre vous. Je l’ai mûrement, très mûrement réfléchie. Le 13 h et moi, c’est une aventure vraiment extraordinaire grâce à vous. C’est un virage que je vais prendre à la fin de l’année. Je l’espère avec vous aussi. Mais d’ici là, attention, le 13 h continue ! “. Visiblement, Jean-Pierre Pernaut tient ses promesses. Car aussi bien le JT que ses petites remarques envers le gouvernement continuent donc bien…