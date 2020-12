Léo (12 coups de midi) “contraint d’arrêter” Il dévoile tout et fait une déclaration très étrange

Pour les fans des Douze coups de midi, le sujet est connu depuis ce week-end. En effet après plusieurs mois de présence ininterrompue, Léo ne fait plus partie de l’aventure. Car le jeune homme vient d’être battu par la jeune Camille. Néanmoins, le champion de l’émission ne semble pas trop déçu par cette défaite. D’ailleurs, il reconnaît avoir pensé lui-même à quitter le jeu. LD People revient sur ses déclarations dans la presse.

Léo : un départ prévu depuis longtemps

Un parcours hors du commun

Depuis son arrivée dans Les douze coups de midi, Léo subjugue réellement le public. Car âgé, seulement, de 20 ans, cet étudiant en Sciences Po brille par sa culture encyclopédique. Au fil des émissions, le candidat réussi à battre tous ses challengers. Ainsi, tout le monde se demande qui va pouvoir le détrôner. Certains pensaient même que cela serait impossible. Mais finalement, une jeune infirmière en pneumologie originaire de Gap a réussi cet exploit. En effet aujourd’hui Camille est la nouvelle référence des Douze coups de midi.

Après presque 100 émissions, Léo Mauduit cède donc sa place. Mais le jeune homme semble avoir été un peu lassé du jeu les derniers temps. De plus, comme son père l’annonçait, il lui faut bien reprendre ses études. Dès lors, Léo réfléchissait comment quitter l’émission. Car à un moment donné, il n’aurait plus eu le choix. ” Si je n’avais pas été éliminé, j’aurais été contraint d’arrêter “. Dans cet entretien accordé à la Presse de la Manche, le jeune homme de 20 ans explique les raisons de ce choix. LD People vous livre ses dernières déclarations….

Une vie difficile à concilier avec la télévision

Depuis août dernier, Léo Mauduit enchaîne les tournages des Douze coups de midi de manière effrénée. Jusqu’à son élimination, il reconnaît avoir connu beaucoup de bons moments. Aussi, il peut aujourd’hui se réjouir de repartir avec un chèque de plus de 410 000 euros. Mais le rythme a néanmoins été très élevé. Car chaque jour, il enchaîne les séquences de jeu. ” On a enregistré tout le mois d’août, à raison de 5 ou 6 émissions par jour, 4 jours par semaine. On commençait vers 13 h. Jusqu’à 21 h 00, parfois 22 h 00. On ne se rend pas forcément compte, mais c’est très éprouvant “. Ainsi, Léo semble, à un certain moment, véritablement sur les genoux.

De plus, le jeune Léo Mauduit a encore d’autres projets en dehors des Douze coups de midi. Puisqu’il ambitionne de poursuivre ses brillantes études à l’étranger. Pour preuve, il doit continuer son cursus scolaire à Vienne en Autriche. Ainsi, avant même son élimination, il réfléchit au choix qui s’impose à lui. Mais 98 victoires, ce n’est finalement pas mal du tout. Alors pourquoi ne pas partir en pleine gloire ? Cependant, Léo n’a pas à faire ce choix difficile. Puisque Camille a mis un terme définitif à son formidable parcours. Mais chassez le naturel, il revient au galop. Car désormais, Léo Mauduit envisage même de participer à d’autres émissions ! ” Maintenant que j’ai fait ça, je me frotterais bien à Questions pour un champion “. Décidément, le jeune homme est incorrigible !