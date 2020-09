Léo "12 coups de midi" : Découvrez qui est vraiment ce participant qui a éliminé Florian

Léo: Décidément, il est difficile de s’imposer à long terme dans Les 12 coups de midi, l’émission présente depuis maintenant plus de dix ans sur la première chaîne de télévision française. Si le programme présenté par Jean-Luc Reichmann a connu plusieurs champions qui seront restés durant de très longs mois à la tête du célèbre jeu, depuis le départ d’Eric le breton, les candidats à la victoire défilent les uns après les autres. Si on exclut de cette liste, Caroline, qui aura réussi, à remporter 38 victoires et une jolie cagnotte de 185 770 euros, les champions se succèdent à une vitesse folle.

Aujourd’hui, c’est donc un nouveau champion qui aura détrôné Florian, pour devenir à son tour, la nouvelle cible des challengers. Le nouveau maître de midi s’appelle Léo, et semble être de toute évidence, un garçon très intelligent et très cultivé malgré son jeune âge. Un candidat qui pourrait rappeler Paul avec lequel il paraît avoir beaucoup de points communs. Tous les deux très jeunes et dotés de capacités extraordinaires, certains téléspectateurs et internautes ont très vite fait le rapprochement entre les deux hommes. Une comparaison très flatteuse pour le jeune Léo puisque ses capacités sont mises en relation avec le troisième plus grand maître des 12 coups de midi !

Les 12 coups de midi

Depuis le lundi 31 août, Léo, étudiant de 20 ans, originaire de Saint-Lô, apparaissait donc sur les écrans de TF1 dans le célèbre jeu Les 12 coups de midi pour devenir le nouveau champion. Étudiant en troisième année de science politique à Rennes, ce passionné de tennis de table et d’éloquence a impressionné par sa maîtrise du jeu. Il a réussi dès son deuxième passage à conserver son étoile, et en a profité pour doubler ses gains. Aujourd’hui à la tête d’une cagnotte de plus de 1000 euros, il est donc prêt à continuer son aventure, à tenter d’étoffer le nombre de ses victoires et de faire augmenter sa cagnotte lors des prochaines émissions.

Malgré son jeune âge, le nouveau maître de midi semble être doté d’une culture conséquente et il paraît tout à fait à l’aise face aux caméras. Lors de sa présentation, il dévoilait quelques pans de sa vie privée et parlait notamment de sa mère et de sa sœur. Passionné par de nombreux domaines, le jeune homme avouait également être quelqu’un d’assez maladroit, notamment en cuisine où là pour le coup, il n’excelle pas du tout.

Léo a donc réussi à éliminer Florian, l’ancien maître de midi qui, après seulement six participations, quittait définitivement Les douze coups de midi. Celui-ci pourra néanmoins se consoler, car en moins d’une semaine, il a réussi à obtenir une jolie cagnotte de plus de 22 000 euros. Le Gendarme de profession met donc un terme à son aventure, battu par un jeune garçon de 20 ans qui a déjà montré quelques capacités très intéressantes. Dès sa deuxième participation, arrivé à l’étape du coup de maître avec 10 000 euros de gains à la clé, Léo a donné 4 bonnes réponses ce qui lui permettait de partager 1000 euros avec un téléspectateur.

Sa cagnotte était donc augmentée de 500 euros pour arriver à la somme de 1000 euros. L’étoile mystérieuse confirme encore une fois ses indices sans en dévoiler de nouveaux. Alors que des roues de vélo, des palmiers et des dunes à l’arrière ont déjà été dévoilés, Léo a proposé le nom de Laurent Gamelon, mais sans succès. Il lui faudra donc encore attendre pour pouvoir à nouveau tenter de remporter l’étoile mystérieuse pour laquelle un grand nombre de noms ont déjà été proposés : Rihanna, Bernard Montiel, Benoît Magimel, George Clooney, Pamela Anderson, Mariah Carey, Brad Pitt, Teddy Riner, et Lilian Thuram. Une épreuve qui n’est pas gagnée très régulièrement, et surtout non sans difficulté, puisque la dernière étoile mystérieuse qui a été découverte, le fut par Caroline le 20 août 2020.

Du côté de celui qu’on compare au nouveau champion Léo, Paul donnait il y a quelques jours des nouvelles de ce qu’il avait fait de ses gains. Si le jeune homme s’apprête à sortir une autobiographie dans quelques jours dont Jean-Luc Reichmann a réalisé la préface, il revient également à la une des médias pour se confier sur ce qu’il a pu réaliser grâce à ces près de 700 000 euros remportés dans Les 12 coups de midi. Grâce à ses 153 participations, le jeune étudiant en histoire qui souffre du syndrome d’Asperger, avait en effet reçu un chèque très important qui allait lui permettre de changer radicalement de vie. Il raconte comment il envisage les prochains mois et les prochaines années grâce à cette nouvelle liberté financière.

Dans une interview accordée à Télé star, ce lundi 31 août, il révèle avoir été très prudent : “ j’ai placé les 471 850 euros pour plus tard “. En effet, Paul souhaiterait prendre son indépendance et quitté le domicile familial afin de s’installer seul. Même si il avait déjà tenté deux fois l’expérience sans succès avant son passage dans l’émission, aujourd’hui, il se sent prêt.

Comme il le confiait récemment, cette nouvelle notoriété lui a donné des ailes et lui a surtout permis de prendre confiance en lui. Son père révélait également un projet qui pourrait peut-être voir le jour : ” L’idée, c’est une petite librairie pour lui. Le truc qu’il aime, c’est les bouquins depuis qu’il est petit. Son rêve, je crois qu’il va le réaliser, avec son gain et qu’il va acheter sa petite librairie ” expliquait son père, Ali, très enthousiaste devant ces nouvelles opportunités. Lors de cette interview accordée à l’hebdomadaire, le journaliste demandait à Paul, ce qu’il avait fait des cadeaux qu’il avait reçus durant le jeu : ” On en a revendu la plupart, à commencer par les voitures. Je n’ai toujours pas mon permis. Mais j’en ai gardé quelques-uns “ confiait le jeune homme dont la vie a radicalement changé depuis son passage très remarqué dans le jeu présenté par Jean-Luc Reichmann.

Un parcours qui sera peut-être un exemple pour le nouveau champion âgé de 20 ans, Léo, qui pourrait donc s’inspirer de la manière dont Paul a réussi à devenir l’un des plus grands champions de l’histoire des 12 coups de midi juste derrière Éric le breton, et le tristement célèbre Christian Quesada. Eric détient toujours le record du nombre de victoires et de gains avec 199 participations et plus de 900 000 euros dans sa cagnotte. Un palmarès qui ne semble pas encore prêt d’être atteint à moins que les prochaines semaines nous prouvent le contraire.

Dans tous les cas, c’est aujourd’hui le jeune étudiant, Léo, qui va tenter de défendre son statut de nouveau maître de midi.