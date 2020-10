Léo “12 coups de midi”: Dévoile les énormes projets qu’il va faire avec tous ses gains!

Toujours à la tête des 12 Coups de midi, Léo a de très nombreux projets. Le champion a d’ailleurs révélé récemment ce qu’il imagine réaliser avec ses gros gains. Le jeune étudiant en Sciences Po a déjà une idée très précise de comment, il dépensera cette nouvelle petite fortune.

Ce vendredi 9 octobre, le jeune homme de 20 ans a fêté sa 40e victoire. Et en plus d’avoir déjà remporté une voiture ainsi qu’un grand nombre de cadeaux, sa cagnotte s’élève désormais à plus de 179 000 euros. Le nouveau Maître de midi peut donc élaborer un grand nombre de projets. Car chaque jour qu’il passe sur les plateaux des 12 Coups de midi, c’est encore un peu plus d’argent qui va venir faire grossir son compte en banque.

Les 12 coups de midi

Léo est devenu une véritable star en seulement quelques semaines. Et il ne cesse d’étonner le public grâce à son étonnante culture. Il compte désormais un grand nombre de fans désireux de le voir aller encore beaucoup plus loin. Mais le jeune homme a également des détracteurs. Certains fans de l’émission lui reprochent d’être parfois hautain et assez prétentieux. Pour d’autres téléspectateurs, il manquerait de respect vis-à-vis de ses adversaires. Léo a souhaité se défendre de ses accusations. Et il affirme être seulement concentré sur son objectif et de tout faire quotidiennement pour remporter la victoire. Il tient à préciser que jamais il n’a voulu manquer de respect à qui que ce soit. Son objectif est clair : aller le plus loin possible dans l’histoire des 12 Coups de midi. Il rêverait même au plus profond de lui devenir le nouveau champion des champions. Mais pour cela, le parcours est encore très long. Il lui faudrait faire preuve d’énormément de qualités et de patience pour espérer rejoindre Paul et Eric sur les plus hautes marches du podium. En attendant ce jour, Léo peut se projeter dans le futur grâce à cette énorme manne financière aujourd’hui à sa disposition. Grâce à cet argent, de jolies perspectives s’annoncent à lui.

Lors d’une récente interview, il partageait avec ses fans comment il dépenserait ses premiers euros : ” Je vais me servir un peu de cet argent pour pouvoir financer mon année à Vienne l’année prochaine. J’avais aussi promis à mon groupe d’amis avec qui on était allé en Croatie, de répéter ce voyage. Mais c’est moi qui m’occupe des frais. Là, on va pouvoir le faire, peut-être vers le Danemark. On était parti à 5, mais on est un groupe de huit. J’aimerais que pour cette fois, on arrive à partir tous les huit en même temps. Notre groupe d’amis s’appelle ” les astuces “, ce serait vraiment un super projet que j’espère pouvoir réaliser avec cet argent “. Avec un tel montant sur son compte en banque, ce petit voyage ne devrait poser aucun problème. Mais bien évidemment, ce rêve ne s’arrête pas là. Et sa cagnotte pourrait donc encore augmenter fortement jusqu’au jour de son éventuelle élimination.

Si d’autres candidats avouaient vouloir se servir de leurs gains pour acheter une maison, une voiture ou encore faire de somptueux voyage à travers le monde, Léo a lui une tout autre idée en tête. Grâce à cette nouvelle aisance financière, le nouveau Maître de midi espère bien pouvoir rencontrer son idole. Le 23 septembre dernier, le jeune homme avait même confié à Jean-Luc Reichmann avoir des plans bien précis à ce sujet. Il souhaite avoir la chance de rencontrer l’un des plus grands sportifs de tous les temps ” Je suis un gros fan de Roger Federer. On sait qu’il va bientôt prendre sa retraite et j’aimerais beaucoup le voir jouer dans un grand Chalem avant sa retraite. Je vais pouvoir certainement m’offrir une place pour Wimbledon l’année prochaine, s’il participe, s’il n’est pas blessé et s’il ne prend pas sa retraite d’ici là. Ce serait un des rêves que je voudrais réaliser “. Un rêve qui ne semble pas totalement démesuré. Car avec un tel pactole, quelques places de spectateurs dans les coursives de Wimbledon et un billet d’avion aller-retour ne devraient pas amputer sa petite fortune.

Mais avant de réaliser tous ses projets, Léo continue de se concentrer sur son parcours dans Les 12 Coups de midi. Et malgré les critiques, il continue de suivre la ligne qu’il s’est tracée. D’ailleurs, il avouait être devenu hermétique à tous les reproches que l’on peut lui faire “ Au départ, je ne m’attendais pas à tant de critiques. J’ai alors arrêté de les lire. Mais, maintenant, je me suis remis à les regarder avec du second degré. Il y a plusieurs types de critiques. Tout le monde ne peut pas nous apprécier. J’agace certains, c’est normal. Il y a des groupes Facebook où il est drôle de regarder les commentaires, car il y a des choses, chaque jour, assez folles qui sont dites ! “.

Devenu un Français connu de tous, Léo connaît donc aujourd’hui le revers de la notoriété. Mais s’il doit déjà tirer un bilan de son aventure à la télévision, le résultat est plutôt positif. Car en plus de ses gains, le jeune homme paraît trouver un réel plaisir de se retrouver chaque jour devant les caméras. En véritable compétiteur, la victoire semble être devenue pour lui une véritable but. Pour Léo, les jours se suivent et se ressemblent. Quel que soit l’adversaire que la production ait décidé de mettre en face de lui, c’est toujours le même résultat : Léo Triomphe. Mais ce statut de champion indétrônable irrite justement certains fans de l’émission. Car le jeune homme n’aurait pas pour certains le triomphe assez modeste. Léo est en réalité très surpris de se retrouver à ce stade du jeu. Dans une interview accordée à Télé Star, il avoue avoir eu à la base des ambitions beaucoup moins hautes “ L’objectif était vraiment de passer la première émission, en sachant qu’il s’agit de la plus difficile à gagner. Depuis la 30e victoire, je me dis que les Maîtres de midi qui sont devant moi sont des sacrés morceaux. Il y a du chemin à faire et du boulot pour les rattraper “.

Il reste donc à Léo un énorme chemin à parcourir. Surtout, s’il veut rejoindre Paul le plus grand champion des champions et ses 900 000 euros de gains.