Léo (12 Coups de midi) dévoile pour la 1ère fois, ce rêve qu’il va réaliser avec ses gains !

Léo: Jean-Luc Reichmann procure beaucoup de bonheur à ses téléspectateurs depuis dix ans. Il aura également permis à un grand nombre de candidats de pouvoir réaliser leurs rêves. Car si l’émission des 12 Coups de midi remporte un tel succès, c’est aussi grâce aux grands maîtres qui s’installent parfois pour de longues semaines ou pour de longs mois comme les véritables patrons de l’émission.

Depuis la fin du mois d’août, c’est Léo qui incarne ce rôle. Et le jeune homme d’à peine 20 ans, se retrouve actuellement à la tête d’une énorme cagnotte. Il y a quelques jours, le jeune étudiant expliquait d’ailleurs ce qu’il souhaitait réaliser avec cet argent. Disposant à ce jour de plus de 100 000 euros de gains et de cadeaux remportés dans le jeu, cette somme lui ouvre de jolies perspectives. Et grâce à cette nouvelle aisance financière, Léo a bien la ferme intention de réaliser quelques-uns de ses rêves les plus chers.

“ Je vais me servir un peu de cet argent pour pouvoir financer mon année à Vienne l’année prochaine. J’avais aussi promis à mon groupe d’amis avec qui on était allé en Croatie, de répéter ce voyage. Mais c’est moi qui m’occupe des frais. Là, on va pouvoir le faire, peut-être vers le Danemark. On était parti à 5, mais on est un groupe de 8. J’aimerais que pour cette fois, qu’on arrive à partir tous les 8 en même temps. Notre groupe d’amis s’appellent ” Les astuces “, ce serait vraiment un super projet que j’espère pouvoir réaliser avec cet argent “. Il est vrai qu’avec les 100 000 euros qu’il possède actuellement, ce genre de projet ne devrait représenter plus aucune difficulté. Mais ses gains pourraient encore augmenter durant les prochaines semaines et le laisser rêver à des ambitions bien plus grandes.

Léo

Beaucoup d’anciens candidats et notamment les grands champions, se sont tous retrouvés à la tête de petites fortunes. On pense en premier à Éric, le plus grand champion des champions de l’histoire des 12 Coups de midi. Un Breton d’origine qui avait réussi l’exploit de remporter 199 victoires et de repartir avec près de 900 000 euros de gains. Le père de famille avait avoué à l’époque que cette somme servirait aux études de ses filles en priorité. Mais qu’il envisageait également d’acheter une nouvelle maison. Un autre grand participant des 12 Coups de midi a été Paul. Un autre jeune étudiant d’une vingtaine d’années, surnommé ” WikiPaul “.

Et lui aussi avait de grandes ambitions. Également à la tête de plusieurs centaines de milliers d’euros, il avait pour ambition de monter sa propre entreprise. Paul avait depuis plusieurs années l’idée, d’un jour être l’heureux propriétaire d’une librairie dans laquelle il pourrait mettre tous les livres qu’il aime dévorer. Plus récemment, la jeune ingénieur Caroline avait avoué à Jean-Luc Reichmann que ses gains serviraient à voyager. Elle avait dans la tête, le rêve de passer un long séjour en Australie et en Nouvelle-Zélande, deux destinations qui la faisaient rêver depuis longtemps. Tous des candidats qui sont aujourd’hui en mesure de réaliser ces projets grâce aux énormes sommes récoltées dans le jeu préféré des Français.

Mais Léo a encore bien d’autres espérances. Et il y a une idée fixe qui lui trotte dans la tête, celle de rencontrer son idole. Le 23 septembre dernier, le jeune homme avait donc confié à l’animateur préféré des Français qu’il ambitionnait de voir l’un des plus grands sportifs de tous les temps : ” Je suis un gros fan de Roger Federer. On sait qu’il va bientôt prendre sa retraite et j’aimerais beaucoup le voir jouer dans un Grand Chelem avant sa retraite. Je vais pouvoir certainement m’offrir une place pour Wimbledon l’année prochaine, s’il participe, s’il n’est pas blessé, et s’il ne prend pas sa retraite d’ici là. Ce serait un des rêves que je voudrais réaliser “.

Bien que plusieurs rumeurs sur le web affirment que Léo pourrait quitter Les 12 coups de midi dans plusieurs semaines, pour l’instant le jeune homme est toujours bien en place. Mais il est sûr, que depuis son apparition le 31 août dernier sur les plateaux de TF1, le jeune étudiant ne laisse personne insensible. Les téléspectateurs s’étonnent quotidiennement des connaissances encyclopédiques d’un si jeune garçon. En plus de sa culture immense, Léo affiche également une assurance déconcertante. Une maîtrise de lui, qui est parfois taxée d’arrogance par certains de ses détracteurs.

Mais en réalité l’étudiant en Sciences Po serait plutôt d’un naturel timide et réservé. Et le candidat de TF1 avait décidé de répondre à ces remarques qui le taxent de prétentieux. À l’origine de ces rumeurs, un t-shirt qu’il portait lors d’une récente émission : “ Il y a quelques jours, je portais un t-shirt avec l’inscription ‘ appelle-moi Dieu ‘ soit on décide de penser que c’est de l’autodérision et s’en est, soit on se dit ‘ celui-là, il se la pète ‘. C’est du second degré “.

Malgré les quelque rares critiques qu’il connaît actuellement, Léo ne se laisse pas déstabiliser. Et il continue de suivre l’objectif qu’il s’est lui-même fixé. Car chacune de ses victoires lui permet de rêver plus fort, plus grand.

Chaque jour, sa cagnotte augmente peu à peu en lui laissant découvrir des horizons jusqu’alors inaccessibles. Car si à 20 ans tout est possible, avec une petite fortune dans la poche, tout devient alors plus facile. Léo a visiblement la tête sur les épaules. Il ne devrait pas se lancer dans quelques folies. Et les montants qu’il pourrait remporter, seraient l’assurance pour lui, de pouvoir terminer ses études dans d’excellentes conditions. Et également, comme il le souhaite, de pouvoir passer de très bons moments en compagnie de ses meilleurs amis. Et pourquoi pas comme il le rêve, de rencontrer Roger Federer qu’il idolâtre depuis de nombreuses années. Plus il reste, plus il gagne. Et grâce à chacune de ses victoires, Léo peut envisager le futur d’une manière sereine.

Mais comme l’avouent quelques anciens champions, la concentration et l’humilité sont les deux maîtres-mots pour durer très longtemps dans Les 12 coups de midi. Comme cela a déjà été le cas dans le passé, dès que vous prenez la grosse tête, vous quittez le jeu… Léo sera donc très attentif à ces précieux conseils et ces mises en garde qui lui permettront peut-être de devenir un jour lui aussi, un des plus grands maîtres de midi de l’histoire du jeu présenté quotidiennement par Jean-Luc Reichmann.