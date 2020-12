Léo “12 coups de midi” éliminé! Avec quelle somme d’argent va-t-il réellement repartir?

Tout le monde en parlait depuis longtemps. Mais en réalité personne ne connaissait la date exacte de cet événement. Aujourd’hui, c’est chose faite. Léo quitte Les douze coups de midi. Après 98 participations, le célèbre candidat du jeu de TF1 est éliminé. Dès lors combien va toucher le jeune étudiant ? LD People fait les comptes pour vous !

Les douze coups de midi : Léo déchus de son trône

Un parcours totalement ahurissant

Dans Les douze coups de midi, le verdict est tombé. Après presque 100 jours de présence ininterrompue, Léo cède finalement sa place de champion. En effet, ce dimanche 6 décembre, Camille a réussi l’impossible. C’est-à-dire déchoir Léo de son trône ! Néanmoins, le jeune homme ne semble pas déçu de cette défaite. Car il voulait mettre lui-même un terme à l’aventure. Peut-être un peu lassé par ces longs mois de participation, il souhaitait reprendre sa vie normale. Cependant, il n’a pas dû se résoudre à quitter le jeu de lui-même. Puisqu’une candidate a réussi à finalement l’éliminer.

Désormais, il est donc temps de faire un bilan. Du côté des audiences, Léo peut se vanter d’avoir rassemblé un grand nombre de téléspectateurs. Même si parfois, certains lui trouvent un côté hautain. Mais en règle générale, Jean-Luc Reichmann est très heureux d’avoir eu ce jeune homme comme champion des Douze coups de midi. Alors avec quelle somme exacte va repartir Léo dans les prochains jours ? Les équipes de LD People ont pris leur calculatrice !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Un chèque d’une importance considérable

En 98 émissions, Léo a remporté 410 591 euros de cadeaux et de gains. Néanmoins, le chèque émis par la production sera inférieur à ce montant. Puisque dans cette somme faramineuse, il y a évidemment des gains en nature. Au cours de sa victoire lors des 4 étoiles mystérieuses, Léo a effectivement remporté un grand nombre de lots. Le 9 septembre dernier, il remporte 21 680 euros grâce à Mathieu Chedid. Puis, le 5 octobre, il reconnaît l’astronaute de Thomas Pasquier. Dès lors, il touche plus de 32 660 euros. Viens ensuite le jour du 1er novembre. Et là, grâce à Lily-Rose Depp, il repart avec 35 623 euros. Finalement, il décroche une nouvelle étoile mystérieuse il y a quelques jours. Grâce à la découverte d’Eva Longoria, il ajoute 36 623 euros de cadeaux.

Si on fait l’addition de toutes ces sommes, le montant devient très important. Puisqu’en tout, ce sont 410 581 euros de prix cumulés. Mais en réalité, Léo pourra déposer sur son compte en banque 284 000 euros. En effet, le reste représente la valeur des lots remportés. Mais pour un jeune homme de 20 ans, cela reste bien évidemment un véritable pactole. Alors que va faire Léo de cette petite fortune ? Toute l’équipe de LD People a déjà quelques informations à ce sujet. Dès lors retrouvez-nous dans un de prochain article ! Alors vous pourrez découvrir comment le 5e plus grand champion des Douze coups de midi va dépenser son argent !