Léo “12 Coups de midi” éliminé du jeu, Scoop, la date est tombée! On vous dit tout!

Depuis des jours voire des mois, cet événement est redouté. Quand Léo, va-t-il être éliminé ? Après plusieurs semaines, les rumeurs se précisent sur la toile. En effet, de récentes informations annoncent un événement très important. Léo, le champion des Douze coups de midi sera-t-il donc encore présent pour les fêtes de fin d’année ? Dans cet article, retrouvez toutes les informations à ce sujet !



Léo, son départ des Douze coups de midi se précise



Un champion parfois critiqué



Depuis le 31 août 2020, Léo cartonne dans Les 12 coups de midi. Chaque jour, il étonne les téléspectateurs grâce à sa culture encyclopédique et à la maîtrise du jeu. En effet, ses connaissances générales lui permettent d’éliminer systématiquement tous les challengers. Mais parfois, ce succès agace. D’ailleurs, le jeune homme connaît quelques détracteurs. Puisque certains téléspectateurs lui reprochent d’être à certaines occasions, arrogant. Mais pour Léo, évidemment il n’en n’est rien. Comme il le précise, il est juste très motivé par son objectif : devenir l’un des plus grands maîtres de midi.



Aujourd’hui bien en place, Léo ne veut absolument pas s’arrêter. Car pour lui dans la vie comme dans le jeu son objectif reste de dépasser toutes les limites. Aussi bien lors de ses études qu’à la télévision, Léo veut briller. Pourtant, avant d’arriver sur le plateau de TF1, l’attente a été très longue. ” J’espérais me faire prendre. Au bout de 2 mois, si vous n’avez pas reçu de lettre de refus, cela signifie que nous partirons un jour. J’ai gardé la motivation, c’est ce qui est important. Il n’y a pas eu de grande différence entre mon casting et mon premier tournage “.



D’autres champions comme références !



Très tôt, l’étudiant en Sciences Po âgé de 20 ans est passionné par Les 12 coups de midi. D’ailleurs, Léo avoue tirer sa motivation d’autres anciens grands maîtres de midi. Dans une interview, il reconnaît avoir été très impressionné par des personnages comme Benoît ou encore Alexandre. Mais c’est finalement, Paul qui l’a motivé à lui aussi tenter sa chance. En effet, l’ancien candidat très jeune lui aussi, a marqué l’émission par son passage. Alors Léo, veut également tenter sa chance et devenir un grand champion tout comme Paul.



Depuis son arrivée dans le jeu, Léo est l’objet d’un grand nombre de critiques. Parfois constructives, parfois agressives. Mais en règle générale, il éblouit surtout par son talent. D’ailleurs, ses performances, concernant l’étoile, sont impressionnantes. Même si tous les indices ne sont pas encore dévoilés, Léo arrive à résoudre l’énigme. ” Il est vrai qu’en règle générale, on ne trouve jamais l’étoile de midi avant qu’elle ne soit complètement découverte “. Alors jusqu’à quand vont durer toutes ces victoires incessantes pour Léo ? Selon le site Star Hunter sur YouTube, le jeune homme devrait encore être présent entre le 1er et les 3 décembre. D’après les informations de ce site, Léo pourrait à cette date découvrir une nouvelle étoile mystérieuse. Et toujours selon ces mêmes déclarations, la production espère que Léo sera toujours présent l’année prochaine. En attendant, Léo continue son parcours sans se soucier des rumeurs sur le web. Sa seule préoccupation, c’est de continuer à se cultiver pour tenter de décrocher de nouvelles victoires. Et également continuer à faire grimper sa cagnotte !