Léo (12 coups de midi) éliminé: Zette rend un vibrant hommage et Jean-Luc Riechmann se permet une familiarité pour la 1ère fois…

Éliminé des Douze coups de midi, Léo ne peut cacher son émotion. D’ailleurs, cela s’est vu durant l’émission de ce lundi. En effet, il était bien présent sur le plateau. Car comme le veut la tradition, Jean-Luc Reichmann lui a remis son chèque. Cependant, une autre attention peut l’avoir aussi réellement touché. En effet, Zette, la voix off de l’émission, lui a rendu un vibrant hommage. Et comme à chaque fois dans ce cas-là, c’est en chanson qu’elle lui a délivré un dernier message. L’équipe de LD People revient sur ce joli moment de télévision !



Les douze coups de midi : Léo, salué par Zette , la voix off

Zette a une fois de plus su trouver les mots

En près de 100 émissions, Léo a réussi à véritablement marqué le public. Car le jeune homme a totalement bluffé les téléspectateurs par sa culture. Parfois, il a également connu des détracteurs. Car certains lui ont reproché d’être trop sûr de lui. Mais comme il aime l’expliquer, il s’agit seulement d’une détermination profonde. Dès lors, certaines personnes peuvent se méprendre sur ses intentions. Mais en règle générale, tout le monde se souviendra de lui comme un candidat sympathique.



Et surtout, Léo aura véritablement marqué l’émission en devenant dans le cinquième plus grand maître de midi. En outre, il est loin de repartir les mains vides. Puisqu’avec un grand nombre de victoires et 4 étoiles mystérieuses à son actif, il a fait un parcours sans faute. Mais à la télévision comme dans la vie, tout a une fin. D’ailleurs, Léo semblait quelque peu fatigué d’être chaque jour dans Les douze coups de midi. Il y a peu, il pensait même à partir de lui-même. Mais finalement, le destin a décidé pour lui.



Des adieux en chanson !



Lorsqu’un champion quitte l’émission, le scénario est immuable. Zette, la célèbre voix off de l’émission imagine des paroles pour saluer l’événement. Et cette fois-ci encore, la plus célèbre anonyme des Douze coups de midi a encore réussi son coup. LD People vous livre les paroles chantée durant ces adieux. ” Léo, on va pas vous oublier, non non non. Vous êtes un grand Maître, ça, ça pourra pas s’effacer, non non non. On aime votre humour, votre humilité… Dans la famille des 12 Coups brillent déjà tous vos atouts. On vous love Léo ! “. De toute évidence, l’émotion était en rendez-vous. Et même Jean-Luc Reichmann paraissait avoir du mal à cacher une certaine tristesse. D’ailleurs, lui aussi a voulu saluer le parcours de Léo et surtout lui souhaiter bonne chance pour la suite.

D’ailleurs, l’animateur s’est montré très proche de son candidat. Ainsi, il a cessé de le vouvoyer de manière spontanée. ” Tu vas partir à Vienne, en Autriche, pour tes études. Nous, à TF1 (…), on te souhaite tout ce que l’on peut te souhaiter. Mais surtout, le travail à payé, c’est ce que je retiendrai. Belle route à toi ! “. Cependant, ce n’est probablement pas la dernière fois que les deux hommes se voient. Car Jean-Luc Reichmann a l’habitude d’accueillir régulièrement ses plus grands champions. On retrouvera certainement, ainsi, Léo lors d’émissions extraordinaires. Il serait difficile d’imaginer ne pas le revoir dans les prochains Masters. Car à seulement 20 ans, Léo a véritablement marqué l’histoire du jeu.