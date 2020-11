Léo “12 coups de midi”: je vais te présenter ton “peut-être futur mari”, Jean-Luc Reichmann taquine Léo sur sa vie sentimentale

Les 12 coups de midi sont tenus en maître par un nouveau champion du nom de Léo. Depuis le 31 août dernier, il a su se faire une place de choix dans le cœur du public de Jean-Luc Reichmann. Et comme à son habitude, l’animateur aussi s’est pris d’affection pour le champion. Car Léo est une personne admirable. Intelligent et sensible, il semble avoir tout pour lui. Mais du côté de sa vie sentimentale tout n’est pas parfait. Aussi, l’animateur des 12 coups de midi aime à le taquiner sur ce sujet.

Léo: Les 12 coups de midi sont vraiment un divertissement complet

Les 12 coups de midi sont une émission familiale. Sous couvert d’une compétition affichée, ce sont avant tout des passionnés de culture. Ils tentent alors tous de rester les maîtres du jeu pour remporter de belles sommes d’argent qui leur permettront de réaliser leurs rêves. Léo atteignait sa 68ème participation ce vendredi 6 novembre. Aussi, il a donc eu le temps de se rendre sympathique au public et aux équipes de l’émission. Jean-Luc Reichmann, animateur phare des 12 coups de midi s’est pris d’affection pour lui et n’hésite plus à le taquiner. En effet, Léo avoue avoir des problèmes à trouver son âme sœur.

L’animateur aime rire de cette quête que Léo croit impossible car il est convaincu qu’un beau jour, Léo trouvera l’amour de sa vie. Mais en attendant, il tente de l’aider à se détendre sur le sujet. Pour ce faire, il blague ouvertement avec Léo entre deux questions. Par exemple, l’animateur des 12 coups de midi, suppose que le look du jeune homme pourrait jouer un rôle dans sa difficulté à rencontrer la bonne personne. Car Léo portait un t-shirt amusant dont l’imprimé disait ” Appelez-moi Dieu”. Effectivement, ce n’est pas avec un tel égo que les prétendants vont accourir. Léo et Jean-Luc Reichmann ne manquent pas une occasion de sourire à ce sujet. L’animateur des 12 coups de midi lui dira même qu’avec cette tenue il pourrait “rester célibataire encore 20 ans”.

Voir cette publication sur Instagram Merci Léo 🙏👍 @tf1 @endemolshinefr Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 9 Oct. 2020 à 3 :46 PDT

L’occasion de rire et d’apprendre dans tous les domaines, tous les midis

Pandémie oblige, les amis des candidats ne sont pas en présents dans le public pour les encourager. Aussi, c’est à travers des écrans interposés que les proches des candidats peuvent les soutenir. Bastien était donc présent pour son ami de toujours, Léo. Profitant de son passage dans Les 12 coups de midi, Bastien passe une annonce pour que son ami trouve une partenaire. Léo avouait apprécier davantage les brunes aux blondes même si toutes les femmes sont belles à ses yeux. Et il attend beaucoup de sa participation aux 12 coups de midi pour se faire remarquer.

En effet, si dans 20 ans Léo et Bastien sont encore célibataires, les deux amis ont décrété qu’ils se mettraient en couple pour ne pas rester seul. Une anecdote qui ne manque pas encore d’amuser Jean-Luc Reichmann qui n’hésite pas à dire au champion que son futur mari ou sa future femme se trouve peut-être dans le public, bien installé devant son écran de télévision.