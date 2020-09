Léo “12 coups de midi”: Jean-Luc Reichmann se moque fortement de notre champion !

Toujours à la tête du jeu, Les douze coups de midi, le jeune homme de 20 ans Léo continue son parcours en étonnant les spectateurs par ses grandes connaissances et sa culture encyclopédique. Alors qu’il vient de décrocher une dixième victoire, le nouveau maître de midi a également réussi à décrocher la célèbre histoire mystérieuse alors que pourtant, les indices étaient encore bien minces. Un succès qui lui a permis de voir grimper sa cagnotte au joli montant de plus de 60 000 euros.

Après Caroline, et Florian, c’est donc ce jeune étudiant, venu de l’ouest de la France, qui fait le show quotidiennement dans la célèbre émission de TF1 présentée par Jean-Luc Reichmann. Un programme qui ne connaît pas la crise, et qui continue quotidiennement de rassembler plusieurs millions de téléspectateurs chaque midi devant leur petit écran. Après plus de 10 ans d’existence, Jean-Luc Reichmann peut se vanter d’être toujours à la tête des audiences, devant l’émission de France 2 présentée par Nagui. Une réussite qu’il doit notamment à sa bonne humeur et à son humour qu’il partage chaque jour avec ses candidats et avec son public.

À la fin du printemps, le mari de Nathalie Lecoultre se montrait très heureux de pouvoir reprendre les enregistrements des Douze coups de midi après la période du confinement. Comme il l’avait annoncé, la célèbre émission se déroule donc maintenant sans public. Un choix qui lui a demandé de changer sa manière de présenter, en ne pouvant plus s’appuyer sur les réactions des spectateurs et les applaudissements de ceux-ci. Le père de 6 enfants a donc redoublé d’efforts pour injecter un nouveau rythme aux Douze coups de midi chaque jour sur TF1. Un pari véritablement réussi, au vu de l’adhésion et de l’engouement des téléspectateurs qui sont tous les jours présents au rendez-vous fixé par Jean-Luc Reichmann à ses fans.

Mais comme dans tout bon scénario, il faut un bon dialogue. Et pour l’instant, c’est Léo qui donne la réplique à Jean-Luc Reichmann avec des petites scènes qui ne manquent pas de ravir les téléspectateurs confortablement installés chez eux.

Léo

D’ailleurs, Jean-Luc Reichmann a eu un échange il y a quelques jours avec Léo dans lequel il avait encore pu faire preuve de tout son humour et de son talent d’animation. L’animateur souhaitait comme à son habitude, en connaître beaucoup plus sur la vie privée de son nouveau candidat. Il n’avait pas hésité à lui demander “ pourquoi êtes-vous célibataire ? “. Une question à laquelle Léo avait visiblement quelques difficultés à répondre. Le mari de Nathalie Lecoultre bien décidé à ne pas s’arrêter là, relevait le message inscrit sur le t-shirt du candidat en se payant la tête de son nouveau protégé. En réalité, le jeune homme originaire de Saint-Lô affichait un t-shirt sur lequel était marqué ” Appelle-moi Dieu “. Un message sur lequel Jean-Luc Reichmann n’a pas manqué de réagir en se moquant quelque peu de son nouveau maître de midi : ” C’est clair qu’avec ce t-shirt, vous allez rester célibataire une bonne vingtaine d’années !!! “. Une remarque qui a eu le mérite de bien faire sourire les autres candidats et probablement les téléspectateurs devant leurs écrans.

Arrivé le 31 août dernier dans Les 12 coups de midi, le jeune homme originaire de la Manche, actuellement étudiant en 3e année de Sciences-Po, semble donc avoir trouvé une réelle complicité avec Jean-Luc Reichmann depuis son arrivée sur les plateaux. Un garçon âgé de 20 ans qui continue son joli parcours et qui avait été décrit par Zette, la voix off de l’émission comme : “ Célibataire, malhabile en cuisine et mordu de concours d’éloquence “. Un étudiant qui s’apprête également à partir un an dans le cadre du programme Erasmus, dans la capitale autrichienne afin de poursuivre ses études.

Un nouveau maître talentueux qui vient de réussir un grand exploit avec la découverte de cette étoile mystérieuse. Très peu de cases étaient déjà découvertes et rares sont les candidats qui peuvent affirmer avoir réussi un tel challenge. La seule personne qui avait réussi à égaler cette jolie réussite n’était autre qu’Éric, le plus grand champion des 12 coups de midi, éliminé en juin dernier. Les fans de l’émission se souviennent de ce candidat hors du commun qui avait réussi à décrocher 199 victoires et à repartir des plateaux de la Plaine Saint-Denis avec plus de 900 000 euros de gains et de cadeaux.

Un défi relevé par Léo qui permet d’imaginer que le candidat va se révéler très difficile à battre. À la tête de 60 731 euros de cadeaux et de gains, Léo continue sa fulgurante ascension pour peut-être, encore battre de nouveaux records et s’installer pour de longues semaines derrière le pupitre du champion. Un brillant jeune homme qui a remporté l’adhésion du public, mais qui connaît aussi quelques détracteurs. Sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann, certains internautes ne se sont pas gênés pour donner leur sentiment sur le nouveau champion “ Je n’aime pas ce Léo, je le trouve pédant. J’étais à fond pour le gendarme “ lancait un internaute, alors qu’un autre affirmait “ Un peu plus humble, ce serait parfait jeune homme. Ce n’est que mon avis ! “.

Des remarques qui avaient pour but de relever le tempérament un peu froid du champion des Douze coups de midi. Une assurance qui pourrait peut-être cacher une certaine timidité ou bien une confiance en lui démesurée due à son jeune âge. Mais comme le rappelaient, d’anciens champions comme Paul ou Éric, pour durer dans le célèbre jeu des midis de TF1, l’humilité doit faire part des traits de caractère important pour la réussite. L’ancienne candidate Caroline, devrait être du même avis. En effet, tout le monde la voyait déjà comme une des nouvelles grandes championnes du jeu en étant capable de détrôner les plus grands maîtres de midi. Mais elle avait finalement chuté sur une question dont elle connaissait pourtant la réponse.

Qu’il semble donc difficile de pouvoir s’installer de manière durable comme le maître de midi pour les candidats qui se succèdent dans la célèbre émission ! En plus d’une grande culture et parfois d’un peu de chance, devenir le champion des champions demande une attention de tous les instants et une capacité de concentration extraordinaire. Alors, attendons de voir si Léo possède tous ses atouts pour lui aussi un jour devenir le maître absolu des Douze coups de midi !!! Un nouveau dieu de la télévision comme le suggérait l’inscription sur son t-shirt dont Jean-Luc Reichmann s’est moqué avec affection !