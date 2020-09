Léo (12 Coups de midi): le candidat dévoile comment Paul l’a aidé à gagner !

Le 31 août dernier, Jean-Luc Reichmann accueillait un nouveau maître sur le plateau des Douze Coups de Midi : Léo. Ce jeune crack de 20 ans a reconnu récemment avoir gagner grâce au maître précédent, le désormais célèbre Paul.

Originaire de la Manche, Léo est étudiant en sciences politiques. Ce nouveau candidat a la tête plutôt bien faite. Il a en effet décroché son bac avec 19,84/20 de moyenne. Léo a fait ses premiers pas dans ce jeu de divertissement le 31 août dernier. Les téléspectateurs ont rapidement été impressionné et conquis par les talents de Léo. En effet, il a décroché sa première étoile mystérieuse en à peine quelques participations.

Léo sur les traces de Paul

Léo dépassera-t-il le précédent maître, Paul ? Paul avait surpris le public pour sa culture générale incroyable. Atteint du syndrome d’Asperger, Paul était devenu le nouveau chouchou du présentateur Jean-Luc Reichmann. Aujourd’hui, Léo se confie aux journalistes de Télé-Loisirs. Il revient sur son parcours et sur l’influence que Paul a eu sur sa propre réussite.

“Il me faisait réviser les dates d’histoire pour le concours de Sciences-Po”.

« Je ne m’imaginais pas du tout arriver jusque-là, donc c’est que du bonheur. J’essaie de continuer le plus possible, émission par émission. J’essaie de faire le maximum« , avait-il expliqué à Jean-Luc Reichmann à son arrivée sur le plateau. S’il s’est hissé aussi haut, Léo le doit aussi à l’un de ses amis, Nathan.

Ce copain l’a aidé à parfaire sa culture générale : « Il a posé les bases de ma culture générale. En cours de philosophie, en terminale, on n’a pas beaucoup écouté les cours. Il me faisait réviser les dates d’histoire pour le concours de Sciences-Po« , a-t-il également fait savoir au public.

“Je me suis mis à réviser sur les sites de quiz, surtout, pour progresser.“

Avec une cagnotte de 100 000 euros, Léo fait rêver plus d’un téléspectateur. Il a révélé aux journalistes de Télé-Loisirs les coulisses de sa réussite : « J’ai toujours regardé l’émission, plus ou moins assidûment. Le style du jeu m’intéressait, j’aime les quiz de culture générale…son côté divertissant aussi« , leur a-t-il expliqué. Mais ensuite, Paul a eu une grande influence sur lui : « C’est en voyant Paul, que je me suis dit qu’à 20 ans, on pouvait gagner dans ce jeu. (…) Je me suis mis à réviser sur les sites de quiz, surtout, pour progresser. Mais après, j’ai toujours beaucoup lu, également ».

Si Paul a été incontournable pour lui, Léo se souvient d’autres maîtres qui l’on marqué : « Je me souviens encore très bien de l’élimination du premier grand maître de midi, Alexandre. Et plus récemment j’ai beaucoup aimé le profil de Benoît. En règle générale, j’apprécie beaucoup la culture des autres maîtres de midi”.

Alix Brun