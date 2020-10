Léo “12 coups de midi”: se confie totalement sur sa vie sentimentale, il raconte tout !

Léo: Le champion des 12 coups de midi s’est confié il y a quelques jours à Jean-Luc Reichmann concernant sur sa situation sentimentale. Explications.

Léo toujours célibataire ?

Jean-Luc Reichmann a débuté l’émission en expliquant qu’il avait vu récemment sur les réseaux sociaux que son poulain avait pris lé médiatisation et lui a demandé des explications : “Il parait que ça frétille sur les réseaux sociaux ? On commence à prendre la médiatisation (…) J’ai vu qu’on était fier du côté de Ouest-France”. Léo a répondu directement : “Disons que ça fait plaisir de recevoir des félicitations des gens proches ou moins proches d’ailleurs. De voir des gens du collège, du lycée qui se rappellent à moi, ça me fait plaisir”.

⭐Superbe coup de maître pour Léo aujourd’hui qui gonfle sa cagnotte de 10 000€ et cumule un gain de 103 231€ ! 💵 Où s’arrêtera notre incroyable maître de midi ? ⭐ ➡️RDV tous les jours à 12:00 avec @JL_Reichmann sur @TF1 pic.twitter.com/VNJniZBT31 — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) September 22, 2020

Comme c’est souvent le cas Jean-Luc Reichmann a voulu savoir si sa notoriété récente avait eu des incidences sur sa vie sentimentale. Malheureusement pour le jeune homme, ce n’est pas le cas, il est toujours célibataire : “Ça ne mord pas trop…” explique-t-il. Le présentateur lui demande alors de faire une petite annonce afin de donner envie aux jeunes femmes de lui écrire : “On va rester sur les bases de ce que j’ai déjà dit, c’est à dire à peu près ma taille ou un peu moins, autour de mon âge et je suis plutôt attiré par les brunes mais après voilà… les blondes sont belles aussi”. En d’autres termes, Léo cherche donc une personne célibataire mesurant “un petit peu moins d’1m70″ et étant âgée de 20 ans.

Il rend hommage à Jean-Luc Reichmann

Le 18 Octobre dernier, Léo a tenu à rendre hommage à Jean-Luc Reichmann à l’occasion de la fête de ce dernier : “Cher Jean-Luc, on dit souvent que ceux qui veulent voyager loin doivent ménager leur monture. Pourtant, depuis plus de vint-cinq ans, vous ne vous ménagez pas pour faire des midis des Français un moment privilégié mélangeant divertissement et culture générale”, a débuté par dire le champion des 12 coups de midi.

Il poursuit ensuite en évoquant la gentillesse et la professionnalité de Jean-Luc Reichmann : “Avant d’être le clown de nos midis, vous êtes aussi un grand professionnel capable de mettre à l’aise tous les candidats, des plus stressés aux moins concentrés. Vous ne nous jugez pas, vous ne nous donnez pas de leçon de morale et c’est sans doute toutes ces facettes de votre personnalité qui font le succès de cette émission. Bonne fête Jean-Luc, merci pour tout“. Un beau message qui a touché le présentateur des 12 coups de midi.