Léo (12 coups de midi) se fait “violemment dézinguer”, il brise le silence et contre-attaque

Léo: Depuis qu’il s’est qualifié nouveau maître de l’émission, des internautes malveillants l’ont pris pour cible. Ces détracteurs anonymes se moquent lâchement de lui sur les réseaux sociaux et lui reprochent d’être “prétentieux”. Mais le nouveau maître n’entend pas se laisser faire.

Le 31 août 2020, un nouveau maître prenait les commandes des Douze Coups de midi. Il s’agit de Léo, 20 ans, qui vient de la Manche. Le candidat a tout de suite attiré l’attention du public. En dix participations seulement, il a décroché une étoile mystérieuse. Et à sa 17ème émission, il collectionne un beau pactole de près de 90 000 euros. De quoi faire des envieux !

Il décroche le bac avec 19,84 de moyenne !

Léo étudie les sciences politiques à la fac. Ce petit crack a raconté avoir obtenu 19,84/20 de moyenne au bac. Et s’il s’est motivé à participer à ce jeu télévisé, c’est en voyant Paul, l’ancien candidat qui s’est hissé au rang de 3ème meilleur joueur de l’histoire des Douze Coups de Midi ! “C’est en le voyant, que je me suis dit qu’à 20 ans, on pouvait gagner dans ce jeu, a-t-il confié à Télé-Loisirs. Je me suis mis à réviser sur les sites de quiz, surtout, pour progresser. Mais après, j’ai toujours beaucoup lu, également“, a expliqué Léo.

Léo: Chaque jour confronté à un flot de moqueries sur internet

Sur les traces de Paul, Léo bluffe chaque jour un peu plus les téléspectateurs et l’animateur Jean-Luc Reichmann. Seulement voilà, il suscite aussi des jaloux auprès de certains internautes. Chaque jour sur internet, il est confronté à un flot de moqueries qu’il essaye aujourd’hui d’ignorer.

“ Les messages que je reçois sont positifs. Je regardais un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, au tout début, où il y avait quelques critiques. Aujourd’hui, je les regarde moins, je sais quelles sont les critiques qui me sont adressées. Ce sont les mêmes personnes qui me font les mêmes reproches chaque jour. Inutile de se faire du mal bêtement ” , confie-t-il à Jean-Luc Reichmann.

« C’est du second degré » !

Et la raison de toutes ces attaques, Léo la connait bien. « Il y a quelques jours, je portais un tee-shirt avec l’inscription ’appelle-moi Dieu’. Soit on décide de penser que c’est de l’autodérision – et c’en est ! -, soit on se dit ’celui-là il se la pète’« .

L’étudiant s’étonne qu’on prenne la blague au 1er degré. « On sait que, quand on porte un tee-shirt sur lequel est écrit ’appelle-moi Dieu’, on peut recevoir ce genre de critiques, avant de conclure : “C’est un tee-shirt que j’ai acheté pour rire. C’est du second degré. En plus, je l’ai porté le lendemain du jour où j’ai trouvé l’Etoile mystérieuse, avec un sacré coup de bol”, a-t-il fait valoir sur le plateau. Cette méchanceté gratuite s’arrêtera-t-elle ? En tous cas, Léo a décidé de ne plus s’en inquiéter.