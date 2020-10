Léo “12 Coups de midi” son papa “arrêté par les douanes” nous avons tous les détails !

Tous les fans des Douze coups de midi connaissent le nouveau champion Léo. Depuis plus d’un mois et demi, le jeune étudiant en Sciences Po étonne les téléspectateurs par ses connaissances et son sens du jeu. Il est d’ailleurs déjà à la tête d’une jolie cagnotte. Et il a déjà remporté une véritable montagne de cadeaux. Et c’est justement ce qui a posé problème à son père, Stéphane. Car ce samedi 3 octobre 2020, le papa de Léo a raconté avoir été arrêté par les douanes en possession des lots gagnés par son fils. Interrogé en visioconférence, le père du petit génie a donc livré une anecdote pour le moins surprenante.

Devenu une vraie star en quelques semaines, Léo semble véritablement inarrêtable dans les 12 Coups de midi. Le jeune garçon d’à peine 20 ans est peut-être en passe de réaliser de nouveaux records. Malgré son très jeune âge, il impressionne par son immense culture encyclopédique et sa grande gmaîtrise du jeu. Chaque jour depuis plus de six semaines, il arrive à éliminer ses challengers avec une étonnante facilité. Et ces gains, augmentent de jour en jour. Aujourd’hui, le jeune Léo est déjà à la tête d’une somme de plus de 120 000 euros et une impressionnante liste de cadeaux.

Très à l’aise devant les caméras, Léo est véritablement devenu le choucou du public. Mais cette réussite lui a également amené quelques détracteurs. De nombreux téléspectateurs et internautes lui reprochent une certaine arrogance. Quelques fans de l’émission trouvent en effet que Léo est un peu trop sûr de lui. Mais le jeune homme originaire de Saint-Lô, dément avoir ce trait de caractère. Pour lui, il est simplement très motivé. Et il se met quotidiennement en condition pour atteindre son objectif. Car cela fait des années, que le jeune garçon rêve de participer aux 12 Coups de midi. Il avait d’ailleurs dû attendre de longs mois avant d’être rappelé par la production.

C’est en voyant Paul un ancien champion à la télévision qu’il s’est dit que même à 20 ans, il était possible réussir dans le célèbre jeu. Mais il reconnaît également qu’au fur et à mesure des jours, il faut faire preuve d’une énorme concentration. Car la fatigue s’accumule, et une erreur est très vite arrivée. C’est pour cela qu’il se bat tous les jours pour tenter de durer le plus longtemps dans les 12 Coups de midi. C’est justement cette concentration et ce contrôle de lui-même, qui font penser à certains qu’il fait preuve d’arrogance. Il faut avouer qu’il y a quelques semaines, le jeune homme avait jeté de l’huile sur le feu. Il était arrivé sur le plateau avec un t-shirt sur lequel il y avait une inscription ” Appelle-moi Dieu “. Les remarques avaient alors été très nombreuses en prenant ce message comme une provocation.” Celui-là, il se la pète ” avait-on pu lire sur les réseaux sociaux. Mais Léo avait décidé rapidement de réagir. En précisant que bien évidemment, il s’agissait de second degré.

Léo

Mais à part ces quelques reproches, la majorité de téléspectateurs semblent véritablement être fan du nouveau Maître de midi. Jean-Luc Reichmann lui-même est très heureux d’avoir un candidat si talentueux. Et surtout qui arrive à fidéliser ses téléspectateurs. Ce sont toujours près de 4 millions de fidèles qui suivent encore chaque midi, les aventures de Léo en direct sur TF1. Et de jour en jour, le jeune homme de 20 ans semble se trouver parfaitement à sa place sur les plateaux de TF1. Même si plusieurs rumeurs affirment que Léo devrait bientôt être éliminé, actuellement, il est toujours bien en place. En effet, plusieurs internautes seraient en possession d’une information étonnante. Selon plusieurs sites dédiés au célèbre jeu et à la télévision le jeune homme devrait quitter les 12 Coups de midi dans le courant du mois de novembre. Mais aucune confirmation de cette déclaration n’a été faite ni par TF1 ni par Jean-Luc Reichmann.

Pour l’instant, Léo continue donc son parcours extraordinaire, et d’augmenter ses gains. Mais aussi, d’engranger un grand nombre de cadeaux. Ce fut d’ailleurs le cas récemment avec la découverte de L’Étoile mystérieuse. Après plusieurs échecs, Léo avait réussi à finalement franchir cette nouvelle étape. Et comme chaque fois dans ce cas, c’est une pluie de cadeaux qui sont tombés sur le candidat.

Grâce à cette première étoile, la production avait donc remis tous les lots remportés à l’heureux candidat. Le père du Maître de midi avait donc chargé sa voiture avec tous ces présents. Et c’est quelques instants après avoir pris la route qu’il avait connu un petit problème. Le père du champion se faisait en effet arrêter par la douane sur le chemin de son domicile. Un fonctionnaire lui a alors demandé sa provenance et sa destination. Bien embêté par cette question, le père de Léo lui a simplement répondu ” Écoutez, je viens des 12 Coups de midi.” Le douanier aurait donc, en toute logique, dû être très surpris par cette réponse. Mais en réalité, pas du tout ! Comme plusieurs millions de Français, le membre des forces de l’ordre est en réalité un super fan de l’émission. ” Alors on a juste discuté et il m’a dit : ‘ Allez-y, reprenez la route, au revoir monsieur ‘ ” racontait en direct le père du champion. Cette anecdote aura eu le mérite de bien faire rire tous les membres des 12 Coups de midi et probablement les téléspectateurs devant leur écran. Cette histoire prouve donc bien que tout le monde aime les 12 Coups de midi. Et ce, jusqu’au cœur des forces de l’ordre de la République !

Après les déclarations de son père, Léo avait poursuivi le jeu le plus normalement du monde. Et comme cela est devenu une habitude, il avait remporté cette nouvelle manche. Si certains le voient bientôt chuter, ce n’est pas encore pour aujourd’hui ni pour demain. Le jeune homme de vingt sera donc très difficile à battre. Et il faudra un candidat avec un niveau exceptionnel pour déloger Léo de son trône. L’actuel Maître de midi est donc toujours bien le roi en place. Avis à ceux qui veulent tenter leur chance pour faire tomber le champion de la plus haute marche du podium.