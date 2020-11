Léo “12 coups de midi” : va quitter le jeu ? Jean-Luc Reichmann fait une énorme annonce sur la toile

Dans la vie, rien ne paraît éternel. D’ailleurs dans Les 12 coups de midi, il semble se préparer à un nouveau grand événement. Selon plusieurs sources, Léo vit en effet ses derniers instants dans la célèbre émission 12 coups de midi de TF1. En tout cas, tous les fans du programme se posent la question. D’ailleurs, Jean-Luc Reichmann lui-même évoque le sujet.

Léo : Jean-Luc Reichmann ose parler de son départ

Déjà l’un des plus grands champions du jeu

À ce jour, Léo a déjà fortement marqué les esprits. Car depuis son arrivée sur le plateau des 12 coups de midi, le jeune homme de 20 ans ne cesse d’étonner. Doté d’une culture encyclopédique et d’un véritable sens de la stratégie, l’étudiant paraît indétrônable. Même s’il compte quelques détracteurs, Léo arrive chaque jour à subjuguer les téléspectateurs. D’ailleurs, il est même devenu une véritable star du petit écran. Mais évidemment une question reste sur toutes les lèvres. Quand Léo, va-t-il chuter ?

Car on le sait, rien ne dure éternellement. D’ailleurs, Jean-Luc Reichmann peut en être témoin. Depuis près de 10 ans, l’animateur a vu passer un grand nombre de champions. Mais il y a toujours un jour, où la partie se termine. L’hypothèse d’un départ de Léo est donc régulièrement évoquée dans les médias. Plusieurs sites internet pensent même détenir la date exacte de ce chamboulement au cœur des 12 coups de midi. Mais à ce jour, ni Jean-Luc Reichmann ni la production n’ont pour l’instant confirmer ces rumeurs. Néanmoins, le présentateur se risque aujourd’hui à parler d’une éventuelle défaite des 12 coups de midi.

12 coups de midi : La fin de l’aventure évoquée par le père de Léo lui-même

Comme très régulièrement, Jean-Luc Reichmann partage ses impressions avec ses fans sur Instagram. Ce vendredi 27 novembre dernier, le papa de six enfants poste donc une séquence des 12 coups de midi. Dans celle-ci, Stéphane, le père de Léo, prend la parole. En légende de cette publication, l’animateur évoque le sujet tant redouté : ” Léo sur le départ ? ! Regardez …”. Dans cette vidéo, on peut retrouver des images tournées il y a quelques jours. Interrogé par Jean-Luc Reichmann, le père de Léo parle d’une éventuelle défaite de son fils.

” C’est vrai que c’est pas si simple que ça, parce que c’est une super expérience. Ça, c’est clair, mais un moment donné, il va falloir reprendre le chemin de la vie étudiante. Mais la décision lui appartient et quelle qu’elle soit, on l’accompagnera “. Alors que veut réellement dire Stéphane par cette déclaration ? Pense-t-il qu’il est temps pour son fils de mettre un terme à son aventure à la télévision ? Pire, évoque-t-il un départ volontaire de Léo ? En définitive, il existe beaucoup de suppositions pour peu de certitudes. Mais il y aura forcément une fin. Pourtant, Léo le Maître de midi ne paraît pas avoir envie de quitter le jeu. À la tête d’une cagnotte de 360 000 euros et auréolé de 89 victoires, Léo est devenu la véritable star de l’émission. Mais Jean-Luc Reichmann évoque le sujet. Alors s’agit-il d’une simple hypothèse ou l’animateur veut-il préparer son public ?

En attendant, Léo est toujours bien présent. Et il profite de l’occasion pour se constituer une véritable fortune !