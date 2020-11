Léo “12 coups de midi” Victime d’harcèlements violents, Jean-Luc Reichmann intervient et le défend des attaques des haters

Les 12 coups de midi battent des records d’audience. Tous les midis de la semaine, Jean-Luc Reichmann se réjouit de retrouver le jeu télévisé. Mais comme dans tous les jeux, il faut un vainqueur et des perdants. Or, le vainqueur des 12 coups de midi a la lourde tâche d’assumer les moules critiques à son encontre. En effet, plus il reste longtemps dans l’émission et plus les fans du jeu soupçonnent de la triche. Léo est pourtant un jeune homme qui ne démérite pas. Jean-Luc Reichmann décide alors de proposer un deal à aux détracteurs de son champion.

Jean-Luc Reichmann : Les 12 coups de midi sont animés par une personne au grand cœur

Le 12 novembre dernier, l’animateur des 12 coups de midi monte au créneau pour défendre le champion du jeu. En effet, il tenait à remercier Léo de continuer ses efforts car il connaît le lot de ses champions. Car aucun ne s’est vu épargné par les critiques sur les réseaux sociaux. Aussi, Jean-Luc Reichmann ne compte pas changer les choses de fond en comble. Il ne pourrait pas, à lui seul, faire disparaître les avis négatifs qui se répandent sur la Toile. En effet, ce sont bien souvent les personnes mécontentes qui s’expriment plutôt que les autres. Mais il va proposer aux détracteurs du champion des 12 coups de midi de venir tenter leurs chances dans l’émission. Si ils trouvent que les questions sont trop simples ou qu’ils suspectent de la triche, pourquoi ne pas venir en avoir le cœur net en plateau ?

Jean-Luc Reichmann réussit un tour de force. Il parvient à conserver sa bienveillance tout en remontant les bretelles des internautes malveillants. Avec un large sourire, il préfère tendre la main à tous plutôt que de mener une lutte interminable contre les détracteurs de ses champions. Enfin, Jean-Luc Reichmann félicite Léo pour son parcours toujours exceptionnel et l’encourage à persévérer. Coutumier de la notoriété depuis des années, il sait que ce n’est pas une chose aisée à gérer. Se retrouver du jour au lendemain connu par des milliers de personnes est déjà une sacrée parie de manche. Et il faut ajouter à cela qu’il est impossible de plaire à tout le monde. Pour autant, Jean-Luc Reichmann condamne le harcèlement de toute sorte et tenait à apporter son soutien à Léo.

Les intervenantes malintentionnés vont-ils cesser leurs attaques ?

Les fans des 12 coups de midi peuvent être fiers de compter sur un animateur capable d’une telle empathie. Les qualités de Jean-Luc Reichmann sont connues de tous et parmi elles se trouvent une générosité sans bornes. Tant et si bien qu’elle s’applique donc aussi à ceux qui ont pour loisir de casser du sucre sur le dos du champion en titre. Jean-Luc Reichmann est prêt à accueillir tout ceux qui pensent que Léo n’a pas sa place dans Les 12 coups de midi, afin qu’ils se rendent compte de la difficulté du jeu et de l’abnégation du champion. Un message qui fait du bien à Léo et au public fidèle de l’émission.