Léo, éliminé des 12 Coups de midi, s’explique: “Je n’ai pas fait exprès de perdre”, il nous dit tout!

Le dernier grand Maître de midi en date de Jean-Luc Reichmann, était arrivé le 31 août dans Les 12 Coups de midi, Léo mais il a été éliminé du jeu de TF1, après 98 participations.

Le jeune homme, a longtemps laissé planer le doute quant à une prochain départ puis il a perdu, durant le “Coup fatal », ce dimanche 6 décembre 2020, face à Camille.

Il s’est alors confié sur sa défaite à nos confrères de Télé loisirs. Léo, Jean-Luc Reichmann, et son papa Stéphane avaient laissé entendre qu’il partirait certainement des 12 Coups de midi.

Mais arrivé fin août sur le plateau, quelques jours après le départ de Caroline, Léo de Saint-Lô, a finalement été éliminé ce dimanche 6 décembre 2020 du jeu de TF1.

Camille l’a surpassé mais il quitte le jeu avec 410 591 € de gains et cadeaux, récoltés tout au long de ses 98 participations. Il termine donc en cinquième position du classement des 12 Coups de midi

Nos confrères de Télé Loisirs ont alors, au cours d’une interview exclusive, demandé au candidat s’il quittait le jeu de lui-même.

« Non (rires). J’aurais pu, mais je ne quitte pas le jeu de moi-même, j’ai été éliminé dis Léo. J’ai vraiment perdu au “Coup fatal”. Si ça n’avait pas été le cas, je n’aurais pas pu continuer de toute façon. J’ai vraiment été éliminé à la régulière. Face à Camille, j’ai raté des questions auxquelles j’aurais pu répondre. Elle a bien répondu aux siennes, et a pris de l’avance tout de suite. Une avance qu’elle a conservée tout au long du match. Je suis finalement content de partir comme ça. Je n’aurais pas aimé abandonner, mais je n’ai pas fait exprès de perdre. » a-t-il alors confié. Et d’ajouter « Nous étions sur la dernière journée de tournage de la session. Et j’ai été éliminé à la quatrième émission. Il y en a cinq de tournées par jour. Je serai de retour demain pour récupérer le traditionnel chèque. Si je n’avais pas été éliminé, je comptais partir après avoir remporté mon dernier « Coup fatal Léo ».”

Visiblement Léo s’était préparé à dire au revoir à Jean-Luc Reichmann, mais affirme ne pas avoir été déçu et avoir tout de même ressentir une forte émotion car il allait quitter l’équipe du jeu « qui est si sympathique »