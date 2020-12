Léo lassé par les 12 coups de midi? Il est prêt à tout quitter ! Il nous dévoile tout !

Le champion actuel des “12 coups de midi” pourrait bien quitter l’émission de son plein gré. En effet, Léo hésite à continuer dans le jeu, il ne veut pas changer complètement de vie. Explications.

Léo prêt à quitter les 12 coups de midi ?

Depuis le 31 août dernier, Léo de Saint-Lô est entrain de montrer l’étendue savoir dans les “12 coups de midi“. Il faut dire qu’à seulement 20 ans, l’étudiant à Sciences-Po a déjà récolté plus de 360 000 euros de gains. Mais malgré cette faculté à tout savoir ou presque, le jeune homme pourrait bientôt se décider à quitter de lui-même l’aventure. En effet, il serait lassé par les tournages et par les critiques sur les réseaux sociaux.

Les 12 coups de midi – Léo : où en est-il au classement des meilleurs maîtres de midi du jeu ? https://t.co/uUSWciiqfb pic.twitter.com/WyOI5COsxV — Non Stop People (@NonStopPeople) November 20, 2020

Ce 28 novembre, Jean-Luc Reichmann a posé directement la question à Léo pour connaître ses intentions : “Cela a mûri dans votre idée ? Je m’arrête ou je continue ?” a-t-il notamment demandé. Mais le jeune homme ne sait pas encore et a donné une réponse pour le moins hésitante : “Ça mûrit progressivement. Disons que je tire sur la corde“. Une façon de dire que pour le moment il est entre les deux. D’un côté il veut rester pour battre les records, de l’autre il aimerait reprendre une vie normale. Le choix n’est pas simple pour Léo .

Les internautes veulent voir Léo rester dans l’émission

Jean-Luc Reichmann a souhaité avoir le ressenti du père de Léo au sujet de l’avenir de son fils dans l’émission : “À votre avis, quand est-ce qu’il va craquer ?“, a-t-il notamment demandé. Stéphane répond alors tout simplement : “C’est vrai que c’est pas si simple que ça parce que c’est une super expérience, ça c’est clair, mais à un moment donné il va falloir reprendre le chemin de la vie étudiante” a notamment expliqué le papa du champion des “12 coups de midi”. Pour autant, il explique qu’il n’allait pas interférer dans la décision de son fils : “La décision lui appartient et quelle qu’elle soit, on l’accompagnera Léo”.

Je vous présente LÉO DION des 12 COUPS de MIDI … 👯 @TF1 🇫🇷 @EndemolShineFr 👌 @celinedion 🎶💕 😂😂😂

Merciiiiii les astuces ‼️ 👍😜 pic.twitter.com/v4S13NUWm9 — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) November 18, 2020

Une chose est certaine en revanche, c’est que les téléspectateurs n’ont pas du tout envie que Léo parte de l’émission. En effet, depuis qu’il a déclaré à l’antenne qu’il hésitait à poursuivre, les internautes n’hésitent pas à réagir sur les réseaux sociaux : “Quelque soit le choix il sera bon. Bravo pour ce beau parcours et merci pour cette super émission”, “J’espère qu’il va continuer, il est de plus en plus fort !”. Alors quelle décision prendra-t-il ? Nous aurons la réponse très rapidement Léo .