Léo “Les 12 Coups de midi” éclate en larmes, après cette énorme surprise de Jean-Luc Reichmann

Alors qu’il fêtait sa 30e Victoire, Léo a reçu un émouvant cadeau de la part de Jean-Luc Reichmann. Cela fait maintenant plus d’un mois que le jeune étudiant épate le public par son talent dans Les 12 Coups de midi. Léo enchaîne les victoires pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Pour cette occasion très spéciale, le mari de Nathalie Lecoultre avait donc décidé de lui réserver une très belle surprise.

Au fil des jours, Léo semble indétrônable. Et sa culture encyclopédique surprend chaque jour les fans des 12 coups de midi. Il a récemment encore, découvert une nouvelle étoile mystérieuse. Grâce à ses performances, sa cagnotte augmente de jolie façon. Et il est aujourd’hui à la tête de plus de 120 000 euros de cadeaux et de gains cumulés.

Certaines rumeurs ont annoncé son prochain départ sur les réseaux sociaux. Mais jusqu’à ce jour personne n’a encore confirmé cette information. Léo est donc toujours en place comme le nouveau grand Maître de midi. Ses prestations rassemblent d’ailleurs quotidiennement, plusieurs millions de téléspectateurs. Et même s’il a quelques détracteurs, le nouveau champion passionne les foules. Certains lui reprochent d’être trop sûr de lui, et d’être parfois arrogant. Mais ce trait de caractère viendrait simplement de son irrésistible envie de marquer l’émission par son passage. Car Léo a beaucoup d’ambition. Mais également quelques rêves. Notamment celui d’épater ses grands-parents.

Comme à son habitude, Jean-Luc Reichmann sait prendre soin de ses chouchous. Et il y a quelques jours, le père de 6 enfants avait réservé un joli cadeau à Léo. Le célèbre présentateur a encore fait preuve de sa belle générosité. Cette habitude est devenue sa marque de fabrique. Car le taulier des 12 Coups de midi sait comment rendre heureux les candidats qui sont chers à son cœur. Et pour la 30e participation de Léo, il a fait un cadeau que le jeune homme espérait depuis longtemps.

Très proche de ses grands-parents maternels, le jeune candidat rêvait de pouvoir les voir par visioconférence. Car aujourd’hui, il n’est plus question d’accueillir les proches des candidats sur le plateau. Les mesures sanitaires mises en place empêchent toujours l’accueil du public. Mais Jean-Luc Reichmann invite régulièrement la famille des participants ou d’anciens candidats à apparaître à l’écran. Concernant le grand-père et la grand-mère de Léo, ils avaient d’ailleurs dans un premier temps refusé d’être filmé. Mais à force de persuasion, l’animateur emblématique des 12 Coups de midi avait finalement réussi à les convaincre. Ce sont d’abord la mère et la petite sœur de Léo qui sont apparues à l’écran. Et quelques instants plus tard, les grands-parents de Léo faisaient leur apparition.

Visiblement, Jean-Luc Reichmann avait réussi à atteindre son but. Léo semblait, en effet, extrêmement ému par ce cadeau ” Je suis vraiment très content qu’il soit là. J’avais dit à ma maman, surtout, tu n’as pas même besoin de me le dire. Effectivement, c’est ce qu’elle a fait. La surprise me fait très plaisir ! “. ” En pleurant, je les ai fait encore plus pleurer. J’espère que je vais gagner pour eux, aujourd’hui ” avait commenté le jeune homme avant de poursuivre le jeu. Si certains téléspectateurs affirment que Léo était parfois un peu dur, le jeune garçon a montré qu’il était aussi quelqu’un de très émotif. Le candidat a laissé tomber la carapace et montrer sa sensibilité.

Depuis le lundi 31 août, ce jeune étudiant de 20 ans, originaire de Saint-Lô, montre toutes les facettes de sa personnalité. Les fans de l’émission se souviennent de sa première apparition. Et ce jour où Zette, la voix off de l’émission, l’avait présenté. Elle parlait à l’époque d’un garçon passionné dans de nombreux domaines et qui était doté d’une excellente culture générale.

Léo avait réussi à éliminer Florian, le gendarme de profession. Et malgré son jeune âge, le nouveau Maître de midi a depuis fait mordre la poussière à un grand nombre de challengers. Doucement, mais sûrement, il aura réussi à s’installer comme une valeur sûre de l’émission. Il a toujours été capable d’une grande maîtrise de lui et a montré un caractère bien trempé. Mais pour sa 30e participation, il aura néanmoins craqué devant les caméras. La présence de son grand-père Pierre et de sa grand-mère Éliane l’a tellement secoué qu’il n’a pu retenir ses larmes.

Ce cadeau, Léo n’est pas près de l’oublier. Mais cet événement marquant a également touché un grand nombre de téléspectateurs. Les téléspectateurs des 12 Coups de midi n’ont d’ailleurs pas hésité à commenter cet émouvant moment. Il est vrai que de nombreux fans du programme se sont véritablement attachés au jeune homme. Et certains le voient déjà comme l’un des futurs grands champions de l’émission. Mais avant de pouvoir rejoindre Paul ou Éric, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Certaines rumeurs sur Internet affirment pourtant que ce serait bientôt la fin. Certains sites annoncent d’ailleurs connaître la date exacte de son élimination. Un jeune youtubeur prétend que Léo quittera le jeu au mois de novembre. Mais pour Jean-Luc Reichmann et ses équipes, ce temps n’est pas encore venu ; ils continuent de se réjouir de la présence de Léo chaque jour sur les plateaux de la Plaine Saint-Denis. Le parcours du jeune étudiant est, en effet, suivi quotidiennement par plus de 3 millions de téléspectateurs. Les 12 Coups de midi restent toujours en tête des programmes préférés des Français dans cette tranche horaire. Et malgré la concurrence de Nagui sur France 2, Jean-Luc Reichmann et Léo continuent d’exploser les records.

Présent à l’antenne depuis 2010, le jeu adapté d’un format argentin n’a jamais vu sa popularité se démentir. Ce 1er octobre, 3,1 millions de téléspectateurs étaient d’ailleurs encore présents. Ce chiffre représente 25 % de part de marché des émissions du paysage audiovisuel français. Le 31 août dernier, c’est-à-dire le jour de l’arrivée de Léo, c’étaient plus de 3,6 millions de personnes qui suivaient Les 12 Coups de midi. Jean-Luc Reichmann et les producteurs peuvent donc être satisfaits de ce joli résultat.

Mais au-delà des chiffres, l’émotion créée sur le plateau il y a quelques jours aura été d’une grande intensité. Et cette visite surprise des grands-parents du candidat aura été un beau moment de télévision. Comme à son habitude, Jean-Luc Reichmann avait encore mis les petits plats dans les grands pour offrir un spectacle de qualité à ses nombreux fans.