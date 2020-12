Léo (Les 12 coups de midi) éliminé: a-t-il fait exprès de perdre? Il sort du silence pour la première fois

Ce dimanche 6 décembre 2020, Léo a été éliminé des “12 coups de midi”. Quelques jours après sa défaite, le champion a du faire une mise au point dans les médias à cause de rumeurs persistantes. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Une défaite préméditée par Léo ?

Présent depuis le 31 août dernier, Léo a quitté les “12 coups de midi” il y a quelques jours avec une cagnotte qui s’élève à plus de 410 000 euros. Une très belle performance qui le place dans le top 5 des meilleurs maîtres de midi. Pour autant, une question subsiste chez les internautes, est-ce que le jeune homme a fait exprès de perdre ? Il faut dire que quelques jours après son élimination, il avait déclaré : Si je n’avais pas été éliminé, j’aurais été contraint d’arrêter“. Face à ses nombreuses rumeurs, le candidat de TF1 a du s’expliquer et a déclaré : “J’aurais pu, mais je ne quitte pas le jeu de moi-même, j’ai été éliminé. J’ai vraiment perdu au “Coup fatal”.

Il poursuit ensuite son propos en expliquant qu’il aurait pu gagner face à Camille, mais qu’il avait mal répondu à des questions faciles : “Face à Camille, j’ai raté des questions auxquelles j’aurais pu répondre. Elle a bien répondu aux siennes, et a pris de l’avance tout de suite. Une avance qu’elle a conservée tout au long du match. Je suis finalement content de partir comme ça. Je n’aurais pas aimé abandonner, mais je n’ai pas fait exprès de perdre (…)”. En effet, son objectif était d’aller le plus loin possible avant d’abandonner : “Je devais partir à Vienne et je savais, de fait, que je ne pouvais pas atteindre les 100 participations de Véronique. L’objectif, à ce moment-là, était d’aller le plus loin possible dans cette session de tournage, avant de devoir partir”.

Affirme qu’il a perdu à la régulière

Et justement, le hasard fait bien les choses, puisque Léo aurait abandonné une émission plus tard si il avait réussi à se qualifier face à Camille : “Nous étions sur la dernière journée de tournage de la session. Et j’ai été éliminé à la quatrième émission. Il y en a cinq de tournées par jour… Si je n’avais pas été éliminé, je comptais partir après avoir remporté mon dernier “Coup fatal”. Il faut dire que le jeune homme avait démarré en septembre dernier, à Vienne (Autriche), son année d’Erasmus et qu’il aurait été compliqué de concilier le jeu plus les études.

Et si les fans de la théorie du complot estiment que Léo a fait exprès de perdre et que la production était derrière l’ensemble de la manigance, le jeune homme a tenu à balayer ces doutes d’un revers de main : “Je suis finalement content de partir comme ça. Je n’aurais pas aimé abandonner, mais je n’ai pas fait exprès de perdre”. Voilà qui est dit en tout cas. Nous à la rédaction de LD People, on est sûr que Camille a battue le champion à la régulière.