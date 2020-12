Léo (Les 12 Coups de midi) la date d’élimination de notre champion est tombée! Mais pourquoi agace-t-il tant les téléspectateurs ?

Depuis le 31 août dernier, le jeune Léo enchaîne les victoires sur le plateau des Douze coups de midi. Mais sa réussite attire la jalousie de nombreux internautes. Il vient de décrocher le titre de “maître de midi” et les critiques n’arrêtent pas. Des internautes mécontents l’ont même fait savoir à Jean-Luc Reichmann ! On se croirait à l’école quand des élèves se plaignent à leur enseignant!

Mais pourquoi tant de haine envers le jeune Normand ? La rédaction de LDpeople a décidé de tout vous expliquer ! Des maîtres de midi, Jean-Luc Reichmann en a vu défiler un paquet ! Il y a eu bien sûr Paul, qu’on adore chez LDpeople. On peut citer également Colas, Antonin, Caroline ou encore Florian. Mais en ce moment, c’est Léo qui détient le titre. Ce candidat a commencé à participer le lundi 31 août 2020 et depuis, il épate par ses nombreuses connaissances.

Ça ne change pas des autres maîtres de midi, direz-vous ? Oui mais pour certains téléspectateurs, ce jeune homme originaire de Saint-Lô se montrerait plus hautain que les autres. Ce qui expliquerait ainsi leur exaspération.

“Un peu plus humble serait parfait jeune homme.”

Certains haters n’ont donc pas hésité à spammer le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann pour faire entendre leurs voix. Ils se plaignent du comportement du champion. « Je ne l’aime pas ce Léo, je le trouve pédant. J’étais à fond pour le gendarme (Florian, que Léo a éliminé, ndlr) » critique l’un d’entre eux. « Un peu plus humble serait parfait jeune homme. Ce n’est que mon avis !!! » rajoute un autre. Comme si l’animateur de France 2 y pouvait quelque chose…

Mais à y regarder de plus près, tous les “maîtres de midi” sont la cible de haters. A chaque fois, c’est le même discours sur internet. Eric, qui peut se targuer d’être le plus grand champion de l’histoire du jeu, a souffert de son caractère jugé trop froid. Colas n’a pas manqué d’être ciblé par des internautes moqueurs. En fait, il ne fait pas bon d’être vainqueur de cette émission. Chez LDpeople, on regrette ce mauvais esprit car parfois, on peut renvoyer à la télévision une image différente de ce que l’on est vraiment.

“Il va falloir reprendre le chemin de la vie étudiante.”

En tous cas, d’après les dernières nouvelles, il semblerait que la participation de Léo touche à sa fin. D’après la page YouTube “Chasseur d’étoile”, le jeune homme quitterait l’émission le 6 décembre. Cette information a été reprise par le site Non Stop People. Et le père du candidat a même laissé entendre que l’expérience allait peut-être s’arrêter. “C’est une super expérience. Mais à un moment donné, il va falloir reprendre le chemin de la vie étudiante. Mais la décision lui appartient. Quelle qu’elle soit, on l’accompagnera.” Alors, est-ce que ça valait la peine de s’énerver contre lui ?