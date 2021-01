Les 12 Coups de midi: Bruno, Maître de midi, est le champion d’un autre jeu (très) célèbre!

Parmi les candidats qui participent aux jeux télévisuels, certains sont de vrais passionnés pour ce type de format et enchaînent les émissions. Certains multiplient les castings pour pouvoir jouer le plus possible. Ainsi, de nombreux champions de l’émission les 12 coups de midi ont aussi participé au programme Questions pour un champion diffusé sur France 3. C’est le cas de Bruno, actuellement Maitre de midi. LdPeople vous donne tous les détails.

Ces derniers mois, de nombreux maîtres de midi comme Véronique, Xavier, Tristan ont aussi participé à Questions pour un champion par le passé. C’est aussi le cas le Bruno qui a commencé à jouer le 20 janvier dernier dans l’émission les 12 coups de midi. Le garçon est aussi un inconditionnel de Koh-Lanta. C’est avant tout un fan de jeux. Les téléspectateurs assidus des jeux télé connaissent donc déjà Bruno. Début 2020, il a donc participé à Questions pour un champion le jeu culte de France 3

Une participation remarquée dans Questions pour un champion

Lorsqu’il a participé à Question pour un champion, sa prestation a été remarquée. Ses passages sont mêmes relayés sur les réseaux sociaux. En duo avec un certain Mathieu, Bruno avait explosé le record de gains. Il avait enchaîné cinq victoires d’affilé. Cet homme est donc très cultivé et un redoutable compétiteur. Il a déjà laissé son empreinte dans Les 12 coups de midi, en seulement deux jours de participation. L’homme est célibataire et espère trouver l’âme sœur avant d’arriver à ses trente ans. Bruno a déjà engrangé 30.000€ de gains.

Jean-Luc Reichamnn admiratif de ce candidat

Les performances de Bruno ont déjà impressionné Jean-Luc Reichamnn, l’animateur vedette du programme mais aussi les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont aussi montrés admiratifs de la culture de Bruno. Il a vraiment emmagasiné un savoir encyclopédique. Toutefois, pour le moment, il n’a pas décroché la fameuse Etoile mystérieuse qui est toujours en jeu. Bruno a récemment été en lice, le 22 janvier dernier, une 3e fois.

12 coups de midi : Une émission incontournable du PAF

Ces dernières années, les 12 coups de midi sont devenus une émission incontournable de la télévision française. La raison du succès ? La personnalité de l’animateur : Jean-Luc Reichmann qui est devenu une personnalité très populaire de la télévision française. Sur les réseaux sociaux, il communique régulièrement avec son énorme communauté de fans. Il relaye souvent les audiences de ses émissions qui sont très bonnes. Chaque midi, des millions de personnes sont devant leur écran. Les passionnés de ce jeu sont curieux d’apprendre de nouvelles choses. Le concept du jeu est aussi très séduisant.

L’émission est un tel succès que Jean-Luc Reichmann a même eu droit à un prime time pour son émission, il y a quelques mois. Les dirigeants de TF1 sont très satisfaits des performances de l’émission. En effet, les belles audiences assurent des tarifs élevés pour les espaces publicitaires commercialisés par la chaîne.