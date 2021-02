Les 12 coups de midi: Découvrez qui est vraiment Bruno, le nouveau Maître de midi de Jean-Luc Reichmann

Il est le nouveau Maître de midi depuis quelques semaines ! Ainsi, Bruno fait désormais le bonheur des téléspectateurs des 12 coups de midi. Même Jean-Luc Reichmann semble très impressionné par ce nouveau candidat. Dès lors, certains lui promettent déjà un brillant avenir dans le célèbre jeu. Mais qui est ce jeune homme en train de faire un véritable carton dans l’émission quotidienne de TF1 ? LD People vous livre plus d’informations sur la nouvelle star de la première chaîne.

Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann, est-il en face d’un nouveau grand champion ?

Déjà un étonnant parcours !

Depuis le 20 janvier dernier, Jean-Luc Reichmann semble très intrigué par ce nouveau candidat. En effet, Bruno a réussi quelques coups de maître en finalement très peu de temps. Il a également découvert sa première étoile mystérieuse et est déjà à la tête d’une belle cagnotte. Âgé de seulement 29 ans, ce nouveau participant à l’émission des 12 coups de midi, suscite beaucoup d’intérêt. En effet, au vu de ses capacités, il pourrait aller très loin.

Mais afin de faire plus ample connaissance avec lui, les journalistes de Télé Loisirs lui ont posé quelques questions. Visiblement très à l’aise face à la presse, Bruno parle de tout sans le moindre tabou. En tout cas, Jean-Luc Reichmann a une fois de plus déniché une perle rare. Ainsi, ce chargé d’étude en publicité pourrait bien faire encore longtemps parler de lui. LD People revient sur cette interview exclusive à laquelle Bruno a bien voulu se livrer.

Les étranges conséquences de la covid-19

Le nouveau protégé de Jean-Luc Reichmann est un fan de jeu télé. D’ailleurs, il a déjà participé à Personne n’y avait pensé !, il y a quelque temps. Il reconnaît également regarder régulièrement les 12 coups de midi, mais il ne semblait pas très enclin à participer à l’émission. En effet, il avait peur de devoir chanter ou danser, comme cela est parfois demandé à certains candidats. » Tout ça, ce n’est pas trop dans ma personnalité « . Mais finalement, Bruno a revu son jugement. Car depuis la mise en place de mesures sanitaires, le public n’est plus autorisé à se rendre sur le plateau. Pour le jeune homme, ça change tout ! » Depuis qu’il n’y a plus de public, j’ai l’impression que tout est plus naturel, plus posé. Avec la situation actuelle, c’est normal d’être moins dans l’euphorie. C’est ça qui m’a débloqué et poussé à y participer « .

Selon son témoignage, l’émission lui correspond donc davantage aujourd’hui. Pourtant, le journaliste ne semble pas avoir à faire à quelqu’un dont la timidité serait le trait de caractère principal. Sur ce sujet, Bruno tient à remercier Jean-Luc Reichmann et toute l’équipe de production. Car grâce à eux, il se sent très à l’aise et surtout bien entouré. » Il n’y a pas de stress, ni de pression. L’équipe nous répète sans cesse de nous amuser « . Alors où s’arrêtera Bruno dans Les 12 coups de midi ? En tout cas, son objectif est très clair. De semaine en semaine, il semble de plus en plus à l’aise. Et après ce premier coup de maître, il nourrit encore de belles ambitions. Même si son parcours devait s’arrêter demain, il considère déjà avoir vécu une très belle expérience et atteint son but principal : s’amuser !