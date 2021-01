Les 12 Coups de midi: désespérée, cette participante a envoyé une “bouteille à la mer” à Brigitte Macron…

Ce vendredi 15 janvier, Jean-Luc Reichmann recevait une candidate, François, qui lui a fait part d’une histoire assez originale ! Cette maman n’a pas apprécié ce qui est arrivé à sa fille. Alors, elle n’a pas hésité à en faire part en plus hauts lieux… à la Première Dame, Brigitte Macron ! Françoise pensait lancer une bouteille à la mer. Mais à sa grande surprise, l’issue fut des plus heureuses.

Jean-Luc Reichmann des 12 coups de midi adore papoter avec les candidats des choses de la vie. Cet animateur a beaucoup d’humour mais également beaucoup d’empathie. Avec lui, on passe facilement du rire aux larmes. Au sein de la rédaction de LDpeople, c’est bien simple, on l’adore ! Cela lui vaut d’ailleurs de se classer parmi les présentateurs les plus appréciés des Français.

Glacée par une remarque déplacée !

Ce vendredi 15 janvier, il recevait sur le plateau des 12 Coups de ce midi une candidate prénommée Françoise. Pour ne pas déroger à la règle, l’auteur de T’as une tache, Pistache a donc échangé avec cette maman. Cette dernière a très vite confié ne pas avoir digéré une remarque mal placée à l’encontre de sa fille.

Source : Instagram @12coups_tf1

“C’était pour Sacha, ma fille, a ainsi expliqué Françoise. Elle avait passé une audition pour rentrer au conservatoire de Rueil. Elle en est sortie chafouin. Une personne de l’académie lui a dit : ‘ce n’est pas parce que tu danses bien qu’on va te prendre au conservatoire’.”

Jean-Luc Reichmann a aussitôt voulu savoir comment elle avait réagi. Remontée, Françoise a cherché comment venir en aide à sa fille pour qu’elle intègre coûte que coûte le conservatoire. Elle a fini par se dire qu’elle pouvait écrire à Brigitte Macron. “Je me suis dit que j’allais écrire à l’Elysée. Mais pas à Monsieur Macron, plutôt à Brigitte Macron, parce qu’elle était professeure. Et qu’elle serait peut-être plus sensible. ”, a en effet répondu la candidate.

12 coups de midi : “Dix jours après, j’ai eu une réponse de l’Elysée.”

Et de poursuivre pour expliquer sa décision : “Je me suis dit que c’était une bouteille à la mer.” Mais elle fut bien surprise de ce qu’elle trouva dans sa boîte aux lettres quelques jours plus tard ! “Dix jours après, j’ai eu une réponse de l’Elysée. Et que Monsieur le Président de la République allait faire le nécessaire auprès de l’académie. Elle a été prise.“, a-t-elle raconté pleine de joie.

12 coups de midi: “L’appel désespéré d’une maman”

Jean-Luc Reichmann a tenu à la féliciter pour sa détermination. “Vous avez bien fait, Françoise, parce qu’on hésite toujours à faire ce genre de démarche, et en même, c’était l’appel désespéré d’une maman pour qui c’était une blessure“, a-t-il ainsi lancé. “Tu peux être fière de ta maman, Sacha“.

Source : Instagram @12coups_tf1

Heureuse de cette issue inespérée, Françoise a remercié en direct la Première dame qui permet ainsi à sa fille de “vivre sa passion“. Sacha la jeune danseuse a fait son apparition à la fin du jeu via sa webcam. Elle en a profité pour demander à Jean-Luc Reichmann de faire un stage sur la série Léo Mattéi. Telle mère, telle fille : ni l’une ni l’autre ne rate une belle occasion pour réussir. Bravo !