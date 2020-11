“Les 12 coups de midi”: Dimitri Payet se fait attaquer fortement comme jamais!

Décidément l’île de la Réunion est souvent évoquée dans Les 12 coups de midi. Et cette fois-ci, le sujet du jour était Dimitri Payet. Au cœur d’une polémique sur son poids, le sportif est déjà le centre de beaucoup d’attention. En effet, dans la célèbre émission présentée par Jean-Luc Reichmann, une question portait sur le célèbre joueur de football originaire de l’île de la Réunion.

Pourtant, le sujet est déjà très sensible dans Les 12 coups de midi. Puisque récemment, une question posée par l’animateur avait créé une véritable polémique. Même l’ancienne Miss France Valérie Bègue avait vivement réagi. Pire encore, l’Union des Étudiants Réunionnais de l’Hexagone a décidé de saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Pour rappel, Jean-Luc Reichmann avait posé une question jugée comme raciste pour certains. Lors du jeu, les candidats devaient répondre à cette interrogation.

Les 12 coups de midi

” À quoi peut-on parfois reconnaître un Réunionnais ? “. Question à laquelle les candidats avaient deux choix de proposition. La réponse attendue par la production était “ à leur ongle très long “. La voix off de l’émission expliquait cette mode venue d’immigrés chinois chez qui cette coutume était très utilisée. Mais quelques instants après la diffusion de ces images, la toile s’est véritablement enflammée. D’ailleurs, un grand nombre d’internautes avaient réellement été blessés. Tout aussi choquée, Valérie Bègue avait posté une story sur son compte Instagram. Et le message de la jeune femme était très clair. Pourtant très souriante, elle avait adressé son doigt majeur à TF1. En rajoutant sur sa publication ce texte explicite “ fière d’être réunionnaise “. Bien entendu, la chaîne de télévision a réagi rapidement pour calmer les tensions.

Tacle les deux pieds décollés de Jean-Luc Reichmann sur Dimitri Payet 😭 pic.twitter.com/StVQtjnBep — MadeInFOOT (@madeinfoot) November 2, 2020

Cependant, cette nouvelle question se rapportant à l’île de la Réunion, risque de remettre de l’huile sur le feu. Puisque les rédacteurs des questionnaires des 12 coups de midi, ont remis le couvert. Cette fois-ci, le Réunionnais Dimitri Payet était au cœur de toutes les attentions. Et Jean-Luc Reichmann devait poser cette question précise ” Qu’a fait Dimitri Payet pour prolonger son contrat avec l’OM jusqu’en 2024 ? : diviser son salaire par deux ou ne plus manger de fast-food ? ” !

Si la proposition correcte était la première, la seconde ressemblait véritablement à une attaque en règle ou du moins à une plaisanterie. S’agissait-il de se moquer du surpoids du champion ? Ou bien une fois de plus, s’agissait-il d’une formulation maladroite ? En tous les cas, cette séquence n’est pas passée inaperçue. Même s’il est vrai que de nombreux journalistes sportifs ont également parlé du surpoids du joueur de l’équipe de France. Néanmoins, évoquer le sujet dans une émission de divertissement pouvait être périlleux. De plus, la récente polémique dans Les 12 coups de midi sur cette question d’ongle long des Réunionnais est encore dans toutes les mémoires. Décidément, l’île de la Réunion est souvent évoquée dans le jeu de TF1. Mais peut être pas de la bonne manière pour les habitants de l’île. Probablement, ne s’agit-il ici que d’une coïncidence. Et Jean-Luc Reichmann n’aura certainement pas eu de mauvaises pensées. Pourtant à première vue, il aurait peut-être fallu être un peu plus prudent afin d’éviter une nouvelle vague de commentaires.