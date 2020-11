Les 12 coups de midi: Hugues Aufray se confie sur le suicide de son frère, (un traumatisme)

Les 12 coups de midi ont fait une belle surprise aux téléspectateurs le 9 novembre dernier. Hugues Aufray était présent en plateau auprès de Jean-Luc Reichmann et des candidats. En effet, le chanteur de 91 ans est en pleine tournée promotionnelle dans les médias pour informer ses fans de la sortie de son nouvel album, Autoportrait. L’occasion pour lui de parler de ses inspirations pour l’écriture des textes et la composition de ses morceaux. Et l’une d’elle était la mort de son frère. Ainsi, l’émotion s’est saisie du plateau des 12 coups de midi tandis que Hugues Aufray évoquait le suicide de Francesco, à l’âge de 27 ans.

Les 12 coups de midi accueillent Hugues Aufray dans l’émission

Les 12 coups de midi avaient pourtant des choses à fêter. D’abord les 60 ans de l’animateur vedette, Jean-Luc Reichmann. Puis évidemment la sortie du nouvel album d’Hugues Aufray. Mais les drames font partie de la vie. Et celui qu’a vécu le chanteur à travers le suicide de son frère ne sera jamais oublié. À jamais, comme il l’évoque dans Les 12 coups de midi, restera cette blessure avec laquelle il a appris à vivre. De quoi bouleverser les téléspectateurs malgré la joie qu’ils avaient de le voir auprès de Jean-Luc Reichmann. D’autant que Hugues Aufray a fait de superbes compliments à l’animateur. Tous les deux se connaissent depuis quelques années déjà et le chanteur avoue n’avoir jamais douté que Jean-Luc Reichmann aurait une carrière exemplaire, capable de s’inscrire sur le long terme dans le cœur des Français.

Jean-Luc Reichmann et le chanteur sont de vieux amis

Heureusement alors que la bonne humeur a su prendre le dessus. Car lorsque Hugues Aufray évoquait le plus terrible drame de sa vie, il était impossible de garder le sourire. En effet, dans son nouvel album Autoportrait, le chanteur propose à ses fans de découvrir un morceau très émouvant. Et pour cause, car pour l’écrire et me composer, il s’est inspiré de son frère. Ce n’est pas la première fois que Hugues Aufray parle en public de cette tragédie. Mais il faut savoir que Francesco voulait être chanteur et que c’est peut-être son départ précipité qui a conduit le chanteur à faire la carrière que l’on lui connaît. Le public des 12 coups de midi était donc forcément bouleversé devant son écran de télévision.

Jean-Luc Reichmann réussit à remettre la bonne humeur au centre de l’attention. L’ambiance des 12 coups de midi ne saurait être tirée vers le bas. Aussi, malgré la peine, c’est dans la joie que se poursuit le programme. Et Hugues Aufray le premier se réjouit de se trouver en plateau. Une seule chose qu’il regrette, c’est de constater l’absence du public autour du plateau des 12 coups de midi. En effet, la pandémie impose des mesures gouvernementales strictes qui ne sont réjouissantes pour personne. Mais les Français peuvent compter sur Jean-Luc Reichmann pour leur partager une dose quotidienne de bonne humeur.