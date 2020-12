Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann annonce une émission spéciale de fin d’année avec 6 grand maîtres !

Comme chaque année, Les douze coups de midi se prépare à la période de Noël. Le 24 décembre prochain, Jean-Luc Reichmann sera une fois de plus à la présentation des Douze coups de Noël. Pour cette occasion spéciale, l’animateur va retrouver quelques-uns des plus grands champions de l’émission. Comme à chaque fois, le présentateur se réjouit d’accueillir les grands maîtres de midi sur son plateau. LD People vous dévoile les noms des futurs candidats !



Les douze coups de midi : Jean-Luc Reichmann prépare les fêtes de fin d’ année



Une tradition à nouveau respectée



Les éditions spéciales se succèdent pour Les douze coups de midi. En effet, Jean-Luc Reichmann a toujours plaisir à revoir les anciens participants du jeu. Régulièrement, d’anciennes gloires des Douze coups de midi réapparaissent. Le public très fidèle, vit toujours cela comme un grand moment. Car certains anciens candidats sont devenus aujourd’hui de véritables stars. Certains d’entre eux ont d’ailleurs un palmarès tout à fait exceptionnel Donc cette année encore, Les douze coups de Noël semble très prometteur.



Pour cette nouvelle édition, Jean-Luc Reichmann et ses équipes dédient ce prime à une association caritative bien connue. Une fois du plus, les candidats vont jouer pour la bonne cause. Dans quelques jours, six grands maîtres de midi vont en effet se battre au profit des Enfoirés. Ils seront répartis en deux équipes de trois avec un chef de file à leur tête. Pour cette occasion spéciale, Michèle Laroque et Patrick Bruel vont endosser ce rôle. Mais qui seront ces six champions présents pour l’événement ?



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Un véritable casting de rêve



On sait Jean-Luc Reichmann très attaché à ses candidats. D’ailleurs, certains sont même devenus des proches. Dès lors, le mari de Nathalie Lecoultre paraît déjà impatient de retrouver ses anciens chouchous. D’ailleurs, le plateau sera particulièrement relevé cette année. Puisque les deux équipes seront composées de Caroline, Hakim, Xavier et Timothée. À ces quatre vedettes des Douze coups de midi viennent encore s’ajouter deux autres candidats. Il s’agit d’Éric surnommé ” FantastEric ” et Paul appelé également ” WikiPaul “. En réalité, il s’agit de deux des trois plus grands champions de l’histoire du jeu. Il manque dans cette liste Christian Quesada dont Jean-Luc Reichmann ne souhaite plus entendre parler. Et pour cause, cet homme est aujourd’hui en prison pour des faits extrêmement graves.



Mais avec Paul et Éric, l’animateur peut déjà envisager la réussite de sa prochaine émission. Car les deux hommes possèdent une véritable culture encyclopédique. En outre, tout deux ont laissé une trace indélébile depuis leur passage. D’ailleurs, Paul raconte cette expérience extraordinaire dans une autobiographie. Tous les téléspectateurs se rappellent de ce garçon de 20 ans souffrant du syndrome d’Asperger, Concernant Éric, c’est tout simplement le plus grand maître de midi. Le Breton d’origine a réussi l’exploit de remporter 199 victoires. Et il est également reparti avec une cagnotte de plus de 900 000 euros ! LD People a d’ailleurs déjà consacré de nombreux articles à ces deux stars du petit écran. Car Paul et Éric ont véritablement marqué le jeu de TF1 par leur présence.



Dès lors Jean-Luc Reichmann s’apprête donc à vivre un grand événement le 24 décembre prochain. Comme l’année dernière, le public devrait encore être nombreux pour cette soirée très spéciale !