Jean-Luc Reichmann “12 coups de midi” sonné face à ce candidat qui a perdu 56 millions, révélations !

Comme tous les jours, 4 candidats s’affrontait pour devenir le maître de midi. Pendant l’émission, les personnes présentes confient parfois des anecdotes plus folles les unes que les autres. Aujourd’hui nous allons revenir sur l’histoire de Ryan, qui a perdu 56 millions d’euros. Explications.

L’histoire folle de Ryan et de sa mère

Ryan, “candidat des douze coups de midi” a raconté ce lundi 24 août, une anecdote très croustillante. En effet, le jeune homme a raconté la fois où il a eu un rêve prémonitoire : “Une fois j’ai rêvé des numéros de l’EuroMillions. J’ai noté deux grilles sur un papier, j’ai dit à ma mère de les jouer”. Lorsqu’il a vu le résultat le soir, ce dernier a vu qu’ “une des deux grilles était sortie”, il était euphorique, hystérique même. Il a donc annoncé la bonne nouvelle à sa mère : “Maman, on est millionnaires, on a gagné ! “….Sauf que tout ne s’était pas passé comme prévu.

Sa mère n’a d’autre choix que de lui faire part de la terrible mauvaise nouvelle : “Je ne les ai pas joués. Je l’ai laissé sur la table et je suis partie sans” a-t-elle dit à ce moment précis à son fils. En entendant son histoire, Jean-Luc Reichmann est complètement abasourdi et ne peut que réagir d’un : “Mais non” qu’il lance à plusieurs reprises. En effet, ce jour-là Ryan et sa famille sont passés à côté de 56 millions d’euros : “J’étais déçu. J’avais envie de pleurer”, a notamment reconnu le principal intéressé.

Jean-Luc Reichmann: Un sujet sensible dans la famille

Evidemment, le simple “j’étais déçu” a eu pour conséquence une réaction de Jean-Luc Reichmann : “J’étais déçu, l’autre…, 56 millions d’euros… !”. Le jeune homme le reprend en expliquant qu’il était trop jeune pour comprendre ce qu’il se passait à l’époque : “J’avais dix ans, c’était beaucoup mais je ne m’en rendais pas forcément compte”. Aujourd’hui en revanche, l’histoire est devenue un sujet sensible au sein de la famille. La mère de Ryan préfère même éviter d’en parler : “C’est bon, ça m’énerve, ne me parle pas de ça”, lance-t-elle à son fils quand il la lance sur le sujet.

Il faut préciser que la réaction de l’ensemble des protagonistes de l’histoire est tout à fait normal. Quand on passe à côté de 56 millions, il y a de quoi avoir de la rage toute sa vie. Une chose est certaine, l’histoire a visiblement beaucoup plu à Jean-Luc Reichmann, puisque ce dernier n’a pu s’empêcher de la partager sur les réseaux sociaux. Concernant Ryan, il n’a pas eu plus de chance dans le jeu, puisqu’il n’a pas pu être maître de midi.