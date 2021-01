Les 12 coups de midi: la piste phare pour enfin découvrir qui se cache derrière la super étoile mystérieuse!

Les 12 coups de midi tient pour maître de midi une nouvelle candidate du nom de Catherine. Avant elle, depuis le 28 novembre, les candidats ont fait 41 tentatives infructueuses. Tant et si bien qu’il ne reste plus que 19 cases bleues avant d’avoir l’image au complet. LDPeople recoupe les éléments disponibles et tente une piste qui pourrait être la bonne. La super étoile mystérieuse des 12 coups de midi se sont des cadeaux pour une valeur de plus de 91 000 euros. Faisons ensemble le point sur ce mystère bien gardé.

Les 12 coups de midi piétinent sur la super étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi ont vu, le 31 décembre dernier, l’infirmière Camille, repartir avec 94 500 euros. Elle part sans regrets et fière de son parcours. Et c’est donc Emmanuel qui prend la relève. Et avant Camille, nous avions Léo qui était en train de tenter de décrypter cette super étoile mystérieuse. Autant dire que beaucoup ont essayé de deviner ce qui se cachait derrière les indices révélaient par la disparition des cases bleues. D’autant qu’une super étoile mystérieuse, ce sont 204 cases au lieu des 130 habituelles. Parmi les cadeaux qui composent la récompense pour la découverte de cette super étoile mystérieuse se trouve une BMW Série 2 Gran Coupé. Peut-être que Catherine pourra en profiter ? Le public serait enfin heureux de voir cette étoile disparaître pour en accueillir une nouvelle. En effet, elle est à l’affiche depuis plus d’un mois déjà.

Des indices parlants qui pourrait désigner un chanteur ou un acteur

D’après les tentatives infructueuses des candidats et les indices révélés à l’écran, tout porte à croire que la célébrité recherchée serait un chanteur français. LDPeople, comme de nombreux magazines tels que Télé-Loisirs ou encore Le figaro en ligne, tente d’imaginer qui cela pourrait-il être. Et le nom de Bénabar résonne étrangement dans plusieurs médias. La glace et la bibliothèque pourraient faire écho aux origines italiennes de la mère du chanteur ainsi qu’à son métier de libraire. Le projecteur pourrait être un indice pour nous mettre sur la piste du cinéma. Or, Bénabar a réalisé plusieurs courts-métrages. La trompette c’est l’un des premiers instruments que le chanteur affectionne. Enfin, le tabouret de cirque pourrait rappeler qu’il faisait partie d’un duo de clowns.

Mais cela reste une piste hasardeuse. Car les fans des 12 coups de midi hésitent aussi avec l’acteur Benoît Poelvoorde. Plusieurs indices convergent pour recouper sa carrière au cinéma. En revanche, cela ne fonctionne pas pour la trompette. Après 41 propositions faites, l’imagination des candidats est fébrile. Et le fait de savoir que les cadeaux sont grandioses derrière cette super étoile mystérieuse ne doit pas les aider à se détendre. Néanmoins, Catherine pourrait être celle qui remporte le jackpot si elle continue sur sa lancée. Avant elle, les anciens maîtres de midi lui ont déblayé le terrain. Il faudra donc ne pas manquer la suite des épisodes des 12 coups de midi pour connaître le personnage qui se cache derrière la super étoile mystérieuse. Egalement pour savoir si c’est bien Catherine qui va en bénéficier. Le suspense reste à son comble !