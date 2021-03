Les 12 Coups de midi: Les nouveaux indices de la fameuse Etoile mystérieuse de mars dévoilés !

Les téléspectateurs plébiscitent les 12 coups de Midi. Tous les jours, Jean-Luc Reichmann anime ce divertissement sur TF1. Cet animateur n’a pas son pareil pour faire rire les candidats et le public. Et depuis le 20 février dernier, les participants doivent découvrir qui se cache derrière l’étoile mystérieuse.

Bruno, qui détient actuellement le titre de maitre du jeu, a fait fort en raflant une étoile mystérieuse très rapidement. Il a ensuite multiplié les coups de maîtres. Et puis, pas plus tard que la semaine dernière, il a découvert le nom de Caroline Receveur grâce à quelques maigres indices ! Pour cette nouvelle étoile mystérieuse, il en a découvert certaines cases. Mais il reste encore à identifier la personnalité pour décrocher la vitrine.

Les premiers indices…

Déjà, la rédaction de LDpeople tient à vous rappeler qu’on aperçoit en fond le London Bridge. Au premier plan par contre, on pense deviner la statue d’un éléphant doré. Des internautes fans de l’émission commencent à partager leurs hypothèses. Certains pensent à Robert Pattinson. En effet, cet acteur est né à Londres. Il a également joué dans le film De l’eau pour les Elephants.

Pourrait-il s’agir de David Bowie ?

D’autres penchent plutôt pour David Bowie car le chanteur est né au même endroit. Et lui joue dans une pièce intitulée Elephant Man. Il y a également la chanteuse Fergie qui pourrait correspondre à cette étoile mystérieuse. En effet, elle a interprété le titre London Bridge. Quant à l’éléphant, il évoque l’album Elephunk des Black Eyed Peas.

Les nombreuses tentatives ratées de Bruno

Pourrait-il s’agir d’Ewan McGregor ? Il a étudié à Londres. L’équipe de LDpeople se souvient de lui pour sa scène inoubliable dans Moulin Rouge : Elephant Love Medley. Bruno avait également énuméré d’autres personnalités. Mais toutes ses tentatives ont malheureusement échoué : Meghan Markle, Vanessa Paradis, Adèle, Angèle, Tony Parker, Nathalie Marquay, Kate Middleton, Florent Manaudou, Jean Rochefort, Nicolas Bedos, Dany Boon, Elsa…

« Je suis fan de jeux télé, de quiz… »

En tous cas, Bruno se dit prêt à s’accrocher. Dans une interview pour Télé Loisirs, le jeune homme expliquait les raisons qui l’ont poussé à participé aux 12 Coups de midi. « Je suis fan de jeux télé, de quiz… J’avais déjà participé à Personne n’y avait pensé, une émission dans laquelle l’exposition était moindre. J’avais beaucoup aimé cette expérience ! Je regarde Les 12 Coups de midi depuis longtemps. Mais je m’étais souvent dit que cette émission n’était pas pour moi. », a-t-il ainsi expliqué.

Et de poursuivre : « Parce qu’on faisait chanter ou danser les candidats. Tout ça, ce n’est pas trop dans ma personnalité. Et depuis qu’il n’y a plus de public, j’ai l’impression que tout est plus naturel, plus posé. Avec la situation actuelle, c’est normal d’être moins dans l’euphorie. C’est ce qui m’a débloqué et poussé à y participer. L’émission me correspond davantage aujourd’hui. La présence de candidats tels que Léo ou Caroline, qui ne sont pas les plus exubérants, m’a convaincu. », a-t-il en effet indiqué.

« Le fait de réaliser un « Coup de Maître » m’a enlevé toute pression. »

Il faut dire qu’ensuite, son statut de maître lui a donné un grand coup de boost ! « Je me suis motivé pour gagner l’émission. Le fait de réaliser un « Coup de Maître » m’a enlevé toute pression. Je me suis dit que si je partais dès l’émission suivante, j’avais déjà gagné 15 000 euros. Mais inconsciemment, j’avais aussi en tête l’Étoile mystérieuse. J’aurais été chagriné de partir sans la décrocher. Aujourd’hui, je prends les émissions les unes après les autres. Si je suis éliminé demain, je considérerais avoir fait un beau parcours et atteint mes objectifs. », a-t-il par ailleurs poursuivi.

Et surtout, Bruno passe une très bonne expérience sur le plateau et en coulisse. Au sein de la rédaction de LDpeople, on se réjouit pour lui. « Beaucoup d’amis autour de moi sont étonnés. On me dit que je souris tout le temps… Il faut savoir que sur le plateau, l’ambiance est très bonne. Il n’y a pas de stress, ni de pression. L’équipe nous répète sans cesse de nous amuser. On en vient à oublier les caméras. Jean-Luc Reichmann blague avec nous entre les émissions. On se laisse porter, et tout se passe naturellement. Je n’ai pas l’impression de me forcer. », a-t-il enfin conclu.

