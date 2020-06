Les 12 Coups de midi: Qui sont les participants du Combat des Maîtres pour les Masters !

Décidément, Jean-Luc Reichmann ne sait plus où donner de la tête depuis la reprise des enregistrements des 12 coups de midi sur TF1. Alors qu’il était revenu aux affaires, après cette longue période de confinement obligatoire due à la pandémie de covid-19, Jean-Luc Reichmann a connu, et va encore connaître, de grands moments dans l’émission Les 12 Coups de midi qu’il présente depuis de nombreuses années.

Il y a quelques jours, c’était l’élimination surprise d’Éric qui avait créé l’événement. Après presque 8 mois de présence dans l’émission, Le Breton d’origine a quitté le jeu en empochant presque 900 000 € de gains et le record de victoires toutes catégories confondues. Mais comme Jean-Luc Reichmann l’annonçait lui-même il y a quelques semaines, un grand événement était en préparation, et c’est donc ce lundi 29 juin que les téléspectateurs vont pouvoir assister au Combat des Maîtres, Les 12 Coups de midi.

Durant une semaine, les candidats les plus emblématiques et les plus grands vainqueurs de l’émission vont se rencontrer durant une semaine, qui se terminera par une grande finale le samedi 4 juillet. Lors de cette soirée exceptionnelle, les meilleurs participants de la semaine se confronteront dans un combat final entre deux équipes composées de 3 candidats avec comme chef de file Claudio Capéo et Anne Roumanoff, et bien sûr présentée par l’emblématique Jean-Luc Reichmann.

Mais qui sont les candidats du Combat des Maîtres 2020, les Masters des Douze coups de midi ?

Émilie qui compte 9 participations en 2017 et qui avait empoché 26 650 € de gains,

Zineb, 12 participations en 2019 avec 43 500 €,

Anne qui compte 12 participations en 2009 avec une cagnotte de 66 151 € de cadeaux et de gains,

Arnaud « le grand doudoutchi » qui lui était apparu sur les écrans en 2017 et qui compte 19 participations avec 124 000 € remporté,

le Belge Damien présent sur le plateau en 2016 avec 26 participations et 111 402 € de gains et cadeaux,

le pilote Matthieu en 2015 avait remporté 127 062 € en 31 participations,

l’autre Mathieu avec un seul t 119 950 € en 32 participations en 2018,

Frédérique l’apicultrice avec 142 300 € de gains en 2011 et 30 participations à son actif, Mathieu présent dans les » 12 Coups de midi » en 2012 et qui avait remporté la somme de 142 817 € en 30 participations,

Fabrice, le capitaine de gendarmerie à la tête d’une cagnotte 240 721 € en 33 participations en 2017,

Maxime, originaire de Narbonne 200 510 € de cadeaux et de gains en 43 participations en 2015, Julien le boulanger 187 963 € en 45 participations en 2018,

Christophe originaire du département de l’Ain qui lui était reparti avec une somme de 193 273 € en 2016 en ayant été présent 46 fois sur le plateau des » 12 Coups de midi « ,

Hakim le papa de Calais, 219 601 € en 59 participations,

Romain le beau pompier qui lui avait remporté 324 468 € en 60 participations en 2017,

Lucia en 2012 avec 73 participations et 380 670 € de cadeaux,

Alexandre 417 828 € de cadeaux et de gains en 75 participations en 2011,

Sylvain du Gers avec 335 580 € en 2015 avec 75 participations,

Xavier, venu de Savoie en 2013 et qui était présent 76 fois avec 335 586 € de cadeaux,

le nordiste Benoît originaire de Lens en 2019 avec 397 946 € en 2019 avec 83 participations,

le célébrissime Paul en 2019 avec 153 participations et 691 522 € de cadeaux,

et enfin celui qui a quitté Les 12 Coups de midi, il y a seulement quelques jours en devenant le Champion des champions et le chouchou du public, Éric originaire de Bretagne surnommé » Fantastérix » qui a battu tous les records en remportant 921 316 € de cadeaux et de gains en 199 participations cette année.

Une incroyable liste de grands champions et championnes qui vont s’affronter lors d’une semaine tout à fait exceptionnelle pour répondre aux questions de Jean-Luc Reichmann qui attend ce moment avec une grande impatience. Il affirmait d’ailleurs qu’il était heureux que cela arrive enfin. Si tous les pronostics sont ouverts, il semble aujourd’hui impossible de dire qui se retrouvera sur le plateau de la grande finale du samedi 4 juillet qui s’annonce déjà historique.

Un seul candidat manque évidemment à l’appel, en la personne de Christian Quesada toujours incarcéré pour des faits éminemment graves et pour lesquels il purge une peine de 3 ans de prison. Mais on peut être sûr que personne ne regrettera son absence, tant cette histoire avait fait grand bruit et attristé tous les fans de l’émission ainsi que Jean-Luc Reichmann lui-même. L’animateur vedette de TF1 avait en effet avoué à l’époque être abattu par cette nouvelle alors qu’il avait passé tant de temps auprès de ce candidat et qu’il ne s’était évidemment rendu compte de rien. Cette page est heureusement aujourd’hui tournée et c’est un nouvel épisode, heureusement, beaucoup plus heureux qui se prépare dans les studios de la Plaine Saint-Denis.

Dans une interview accordée il y a quelques jours à Télé Loisirs, Jean-Luc Reichmann se réjouit de l’événement » J’attends avec impatience que les hostilités commencent « . La production et le présentateur ont en effet, décidé de reconduire cette année la formule du Combat des Maîtres qui avait déjà eu lieu sous la même forme en 2017.

Mais attention, pour les téléspectateurs qui ne veulent pas rater le début des » 12 Coups de midi » cette semaine, à événement exceptionnel, horaire exceptionnel. Dès ce lundi, votre jeu quotidien vous donne rendez-vous, non pas à midi, mais à 11 h 45. Notez donc dans vos agendas, d’être présent devant votre écran 15 minutes plus tôt que d’habitude, pour ne pas rater le début de l’émission. L’autre rendez-vous, évidemment à ne pas rater, sera la soirée placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur qui se déroulera le samedi 4 juillet. Un événement extraordinaire pour fêter les 10 ans du jeu, qui est en 2020 le programme de jeu télévisé préféré des Français, d’après un sondage réalisé par Opinion Way publié dans le Figaro. Arrivé en tête avec 24 % des votes devant » N’oubliez pas les paroles » qui lui a récolté 22 % et « Qui veut gagner des millions ? « avec 17 % des votes.

Même si Jean-Luc Reichmann arrive à la fin du contrat qui le lie à TF1 dans les prochains mois, on imagine mal comment la chaîne de télévision pourrait envisager de ne pas continuer l’aventure, avec celui qui bat tous les records d’audience, et qui récolte le plus grand capital sympathie auprès du public qui lui est si fidèle. Mais concernant les audiences, la direction de la chaîne et l’animateur des 12 coups de midi, sont très impatients de découvrir les scores que réaliseront les quotidiennes du jeu cette semaine, et aussi la grande finale du Combat des Maîtres du samedi 4 juillet.