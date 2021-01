Les 12 coups de midi: une candidate prend une résolution hallucinante et ragoûtante, Jean-Luc Reichmann hallucine

Les 12 coups de midi ont fait parler d’eux ses derniers temps. Evidemment, il est rare qu’ils ne fassent pas de bruits car ils sont suivis par plusieurs millions de téléspectateurs. Mais cette fois-ci, les internautes avaient une excellente raison de s’étonner des propos d’une candidate. En effet, pas question d’alimenter les rumeurs sur la tricherie ou de se plaindre de tel ou tel candidat. Les 12 coups de midi ont fait le buzz à cause d’une résolution que beaucoup peuvent trouver répugnante. Jean-Luc Reichmann lui-même a été surpris avant de retrouver sa répartie légendaire. LDPeople vous dit tout dans la suite de cet article.

Les 12 coups de midi commencent la nouvelle année en beauté

Les 12 coups de midi ont célébré les fêtes de fin d’année en grandes pompes comme toujours. Rien n’est trop beau pour faire rêver les téléspectateurs. Jean-Luc Reichmann aussi s’était mis sur son 31 et a posé les questions de rigueur à ses candidats. Comme tous les ans, il convient de demander aux participants si ils ont décidé de prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Et vous allez voir que l’une des candidates en a pris une qui a étonné tout le monde. Même l’animateur des 12 coups de midi n’était pas prêt à entendre pareille résolution. En effet, la candidate affirme haut et fort qu’elle a pris la résolution de couper les ongles des doigts de pieds de son mari. Nous étions le dimanche 3 janvier et les téléspectateurs ne s’attendaient pas non plus à entendre cela.

Les résolutions pour la nouvelle année sont en général tournées vers le fait de mieux manger, de faire du sport ou encore d’arrêter de fumer pour ce qui est des plus classiques. Alors bien sûr, Jean-Luc Reichmann et les équipes des 12 coups de midi ont été hallucinés par cette annonce.

Une résolution qui pourrait paraître insolite

Néanmoins, après quelques secondes passées à retrouver ses esprits, l’animateur accueille naturellement l’annonce de la candidate. Après tout, certes c’est “une horreur” que d’imaginer les ongles de doigts de pieds d’une personne, mais cette même personne doit être ravie que l’on lui les coupe. Ce que la candidate des 12 coups de midi confirme à Jean-Luc Reichmann aussitôt, “Moi ça refait plaisir et lui ça lui fait plaisir de ne pas le faire aussi”.

Décidément, LDPeople vous aura prévenu, l’année commence en beauté dans Les 12 coups de midi. Des changements d’abord, avec la maîtresse en titre qui se retire le 31 décembre dernier. Camille repartait avec 94 500€, laissant sa place à Victor. Ce dernier ne sera pas resté longtemps car justement ce 3 janvier, il est éliminé à son tour.

⭐[LES 12 COUPS DE MIDI] Coup de tonnerre pour le dernier jour de l’année 2020 !😯

Camille quitte malheureusement le jeu après un parcours EXCEPTIONNEL et un gain total de 94 500€ ! 💵 Un grand Bravo à elle et à demain 12:00 sur @tf1 pour la remise de son chèque 👏 pic.twitter.com/iNZuwEX8a1 — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) December 31, 2020

Le public des 12 coups de midi espère tout de même une chose. Cette année, ils croisent les doigts pour que les questions ne fassent pas de polémiques comme cela a pu être le cas l’an passé.