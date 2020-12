Les 12 coups de midi: Zette victime d’infidélité, Une anecdote sur sa vie de couple, Jean-Luc Reichmann la taquine!

Les 12 coups de midi sont animés et présentés par Jean-Luc Reichmann. Mais il ne faut pas oublier que Zette joue un rôle tout aussi important en plateau. En effet, elle est la voix off sans qui les candidats, mais aussi l’animateur, manqueraient cruellement de précisions. Aussi, parfois Zette s’autorise à faire des blagues pour en pas se cantonner au rôle de la voix qui sait tout. Et les fans des 12 coups de midi ne peuvent que constater, depuis des années, que Jean-Luc Reichmann et Zette aiment à plaisanter ensemble. LDPeople vous raconte tout à ce sujet dans la suite de cet article.

Les 12 coups de midi font le show sur TF1 pour le réveillon de Noël

Les 12 coups de midi ont mis les petits plats dans les grands pour les fêtes de fin d’année. Qu’importe si 2020 n’a pas été une année géniale à cause de le pandémie et des confinements, Jean-Luc Reichmann et Zette sont bien décidés à faire rêver leur public. Pour cela, il suffit à l’animateur de rester lui-même tout en ajoutant une petite dose de magie. Et pour Zette, c’est l’occasion de se permettre quelques vannes de temps en temps. D’autant que l’animateur des 12 coups de midi se délecte des blagues de son acolyte. Celle qu’elle a fait ce 24 décembre l’a particulièrement fait sourire. Zette surprenait tout le monde en évoquant l’un de ses exs.

Les candidats des 12 coups de midi devaient répondre à des questions plus difficiles les unes que les autres. Puis, c’est une question sur l’astrologie chinoise qui survient. Camille a encore une fois eu une chance folle de rester en jeu. À chaque fois que le public pense qu’elle va se faire évincer, elle réussi miraculeusement à rester maîtresse de midi. Certains du public, comme LDPeople vous le rapporte régulièrement, pensent que Jean-Luc Reichmann pourrait tricher pour l’aider à rester championne. Ou encore que la production a son plan bien précis pour faire monter les audiences en jouant sur le suspense et donc sur les nerfs du public. Bref, toujours des rumeurs qui sont infondées et qui agacent l’animateur et la production des 12 coups de midi.

Zette et Jean-Luc Reichmann complices, ils amusent les téléspectateurs

Toujours est-il que la question posée, concernant l’astrologie chinoise, a remis la tension à son comble. Une tension que Zette a su faire redescendre en lâchant une blague qui dévoilait un peu de sa vie privée. En effet, la question était : “Selon un site de rencontres extra-conjugales, quel signe astrologique chinois est le plus infidèle ? Le singe ou l’autre ?”. La réponse était le singe mais Zette ne pouvait pas laisser le public des 12 coups de midi sans précisions. Elle se met alors à énumérer les années de naissance qui sont du signe du singe. Mais au milieu de sa liste, elle ajoute “un ex à moi”. De quoi faire hurler de rire Jean-Luc Reichmann, les candidats et le public. La voix off des 12 coups de midi est surprenante.