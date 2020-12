Les 12 coups de Noël: cette question qui fait polémique sur la toile, les téléspectateurs sont choqués

Ce jeudi 24 décembre 2020, Jean-Luc Reichmann assurait la présentation de son émission spéciale Les 12 coups de Noël. D’ailleurs, ce programme était particulier pour différentes raisons. En effet, l’animateur avait le bonheur de recevoir quelques-uns des plus grands champions de l’émission. Mais il a également pu compter sur la présence de quelques stars comme Patrick Bruel et Michèle Laroque. Pourtant au cours de cette soirée extraordinaire, l’une des questions posée par l’animateur a véritablement choqué les téléspectateurs. LD People revient sur cette nouvelle polémique au cœur des 12 coups de midi, version Noël 2020.

Jean-Luc Reichmann : une question jugée plutôt ” misogyne “

Une soirée placée sous le signe de la fête

Lors de cette édition spéciale Les 12 coups de Noël, Jean-Luc Reichmann a pu compter sur un véritable parterre de stars. Pour commencer, il y avait bien évidemment tous les plus grands Maîtres de Midi. Parmi ceux-ci, Éric, le plus grand vainqueur du jeu, était bien évidemment présent. À ses côtés, Xavier, Hakim, Caroline et Paul faisaient également partie de ce casting de rêve. Mais quelques célébrités se sont également en juin à la fête. Ainsi, le magicien Éric Antoine, Gims ou bien le tout jeune retraité Jean-Pierre Pernaut honoraient également le programme de leur présence.

De plus, cette émission se voulait à vocation caritative. Les 12 coups de Noël étaient, en effet, dédiés cette année aux Restos du cœur pour lesquels Jean-Luc Reichmann et ses invités ont réussi à récolter plus de 96 000 euros. Tout était donc réuni pour passer une excellente soirée. Pourtant, une question posée dans le jeu suscite le débat. LD People vous explique comment certains internautes se sont véritablement sentis blessés lors d’une épreuve des 12 coups de Noël.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les 12 Coups De Midi (@12coups_tf1)

Une vision d’un autre temps

En près de 10 ans de présence à l’écran, Jean-Luc Reichmann a dû poser des milliers de questions durant ces émissions. D’ailleurs, certaines d’entre elles ont parfois créé l’étonnement. Et il semble que cela soit une nouvelle fois le cas. Ainsi, au cours de la soirée Jean-Luc Reichmann a demandé à ses candidats : ” Qu’est-ce que les femmes font mieux ou plus que les hommes ? “. Pour répondre à cette interrogation, les champions avaient le choix entre plusieurs propositions. Parmi celle-ci, il y avait ” mentir “, ” les créneaux “, ” dormir “, ” du cheval “, ” plusieurs choses à la fois “, ” la vaisselle “,” des études diplômantes “. Et si la question était déjà clivante, la réponse allait véritablement déclencher un tollé sur la toile.

Puisque selon les équipes des 12 coups de Noël, la bonne réponse était ” mentir “. Il n’en fallait pas plus pour engendrer un véritable cataclysme parmi les internautes. Certains font véritablement part de leur étonnement et se disent même choqués. ” J’ai l’impression d’être revenu en 1996(…) “,” Il y a la vaisselle et c’est même pas l’intrus. Je suis explosé au sol “. D’autres évoquent carrément une question misogyne. Ainsi, un fan de l’émission se demande tout simplement si Les douze coups de Noël n’ont pas ” pété un câble “. En tout cas, les téléspectateurs n’ont pas manqué de réagir à ce nouveau petit coup de tonnerre au cœur du célèbre jeu.