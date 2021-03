Les 12 plus belles façons de changer votre coupe de cheveux qui sublime votre visage !

Il y a généralement deux raisons pour lesquelles quelqu’un veut changer de coiffure. Soit la personne souhaite quelque chose d’amusant pour paraître plus jeune, soit elle cherche quelque chose pour changer totalement de look. Mais attention, il ne faut pas faire n’importe quoi. Quelqu’un qui a toujours eu des cheveux longs, aura du mal à se couper les cheveux. C’est pourquoi la rédaction de LD People a décidé de vous parler du carré long, qui pourrait être la solution à votre problème.

Avec un carré long, vous avez toujours la liberté de le coiffer de la même manière que lorsque vous aviez les cheveux longs et c’est un gros avantage. Ainsi, vous pouvez toujours utiliser votre fer à friser et votre lisseur pour coiffer comme vous l’avez toujours fait. Coiffure très polyvalente, elle n’est pas seulement à la mode, elle est également très populaire depuis de nombreuses années. Si vous cherchez un changement, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec cette coiffure. Chic, dynamique et versatile, ce classique de la coiffure convient à toutes les formes de visage et à toutes les natures de cheveux. De quoi combler toutes les femmes.

Cheveux: Le carré long, pour qui ?

Il faut savoir que même si le carré long est accessible à toutes les femmes, il est important de savoir qu’il existe plusieurs façons de les coiffer selon votre morphologie. Ainsi, si vous avez le visage ovale, vous avez un très grand avantage : vous pouvez porter n’importe quelle coupe, tout vous va. En effet, le carré long souligne notamment l’harmonie et la régularité de votre visage, et les pointes qui caressent vos épaules flattent la finesse de vos contours. La rédaction de LD People vous conseille notamment de portez le carré long avec une raie au milieu ou avec une longue frange. Si vous avez le visage rond en revanche, il va falloir privilégier un carré long effilé au niveau du visage.

Si votre visage est long et carré, préférez des verres ronds ou ovales afin d’adoucir vos traits. pic.twitter.com/0P3hicyQ74 — Optique Rodenbourg (@OpRodenbourg) August 2, 2017

Cela consiste en quoi réellement ? Cela permet de donner du volume sur le dessus de la tête et ça va vous donner l’impression d’allonger le visage. N’hésitez pas à faire une raie floue sur le côté ou portez une longue mèche en travers du front pour accentuer l’effet. Enfin, si vous avez le visage carré, il vous faudra tenter de chercher du contraste pour pouvoir adoucir votre vidage. Nous vous proposons donc un carré long effilé et dégradé, qui va vous encadrer délicatement le visage en arrondissant les angles. Les ondulations floues et la frange longue apportent un mouvement flatteur à ce carré long.

Comment entretenir mon carré long ?

Si vous avez les cheveux fins, dégradez légèrement au niveau des pointes pour créer un mouvement naturel et aérien. Concernant les cheveux bouclés, vous pouvez porter le carré long agrémenté d’une frange rideau, à condition de couper à sec et de bien répartir le volume des boucles. La rédaction de LD People peut vous proposer, la journée de vous tourner vers une demi-queue, une queue-de-cheval haute, ou encore un chignon flou. Le soir, une coiffure tressée sophistiquée ou un chignon haut complétera à merveille une tenue de soirée.

Evidemment, une telle coiffure doit s’adapter aux mouvement de vos longueurs. Si vous rêvez d’un carré long wavy, il suffit de prendre quelques minutes pour onduler légèrement quelques mèches de cheveux au fer à boucler ou à lisser et fixez-les avec un peu de laque. En revanche, si vous décidez de porter votre carré long au naturel, vous n’aurez aucun problème à coiffer vos cheveux lâchés. Pour éviter l’effet « triangle » disgracieux, rendez-vous tous les 3 mois chez votre coiffeur qui raccourcira votre carré et allégera les pointes.

Cheveux: Plusieurs exemples de carré long

Si vous avez bien lu notre article, vous êtes un peu plus rôdé sur le carré long. Pour le finir, nous avons décidé de vous donner plusieurs exemples. Ainsi, le carré long peut être wavy, avec de légères ondulations texturisées par du spray à base d’eau de mer. Pour avoir plus de volume, il peut être dégradé avec différents niveaux (sur le devant, sur les pointes, avec franges, sur cheveux lisses, sur cheveux bouclés). A l’inverse, les cheveux très épais peuvent se tourner vers un carré long effilé pour alléger la masse capillaire. La frange peut habiller le front, comme la frange rideau ou la mèche rideau. Vous savez tout sur le carré long maintenant.