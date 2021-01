Les 5 erreurs à ne jamais commettre lorsque l’on reprend le sport !

Après les fêtes de fin d’année et dans une période sanitaire délicate de nombreux Français et Françaises éprouvent le besoin de faire du sport. Voici 5 erreurs à ne pas commettre lorsque l’on reprend une activité sportive. LdPeople vous donne ses précieux conseils.

Si vous avez pris la décision de reprendre une activité sportive, c’est une excellente nouvelle ! Le sport a de nombreuses vertus. Il permet de perdre des kilos accumulés durant la période de confinement ou pour se changer les idées. Attention, parfois certains peuvent faire quelques erreurs lorsqu’ils reprennent le sport. Voici quelques pièges à éviter.

Chausser ses anciennes baskets

Si vous souhaitez reprendre le sport que vous avez l’intention de ressortir votre ancienne paire de chaussures de sport qui ont plusieurs années, il faut éviter de le faire. Les chaussures ont aussi une date limite d’utilisation. Ainsi, une paire de chaussure de sport qui date de plus de deux ne sera plus adaptée à votre voute plantaire, même si elles sont en bon état. En effet, la mousse et les différents composants ne sont plus aussi souples. La chaussure peut avoir une certaine rigidité. Le risque de blessure ou de fracture est donc plus important. Il est recommandé d’acheter une nouvelle paire de chaussure.

Faire du sport quotidiennement

Lorsque l’on reprend une activité sportive, la motivation est au rendez-vous. Certains se mettent à en faire au quotidien. Mais, attention, cette attitude peut vous écœurer. Il est aussi probable que vous vous fassiez une déchirure. Il faut y aller progressivement. Un rythme de trois séances de sport par semaine est satisfaisant. Votre corps doit être ménagé.

Oublier de s’échauffer

Généralement, dans la précipitation, on débute la séance de sport sans un échauffement. C’est une bévue à ne pas faire. S’étirer et s’échauffer sont des actions essentielles. Cela permet aux muscles de conserver une certaine élasticité et une souplesse. C’est une étape qui ne doit vraiment pas être négligée sinon, attention aux mauvaises surprises.

Ne pas se fixer des objectifs trop ambitieux

Quand on décide de reprendre le sport, on pratique souvent sans se fixer vraiment d’objectif. Ainsi, on expérimente plusieurs sports et différentes machines sans trop réfléchir. Mais, avoir des objectifs permet d’avoir des entrainements plus méthodiques. Déjà, il faut avant tout prendre du plaisir à faire du sport, cela doit permettre de vous défouler, mais aussi de relâcher la pression accumulée. Il faut aussi essayer de développer ses muscles et tenter de perdre du poids en affinant sa ligne avec des activités adéquates. Il est aussi recommandé de travailler l’endurance et de veiller à ne pas négliger la souplesse du corps. Vous pouvez demander des conseils à un coach.

Négliger son alimentation

Il faut aussi prendre garde à son alimentation, c’est un point essentiel. Il ne faut pas manger ni trop gras, ni trop sucré. Il faut privilégier les fruits et les légumes. Les écarts doivent être limités. Il faut éviter les plats cuisinés et privilégier les produits bruts.