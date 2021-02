Les Anges : Une ancienne candidate victime d'une fausse couche est effondrée

Les Anges de la télé-réalité sont une émission très populaire et diffusée sur W9. Les candidats se suivent et se ressemblent parfois. Mais chacun d’entre eux prend une place très particulière dans le cœur du public. Quoi qu’il puisse arriver aux Anges après leurs passages télévisés, les fans restent au courant grâce aux réseaux sociaux. C’est de cette façon que le monde apprenait le drame que traverse l’une des anciennes candidates des Anges. Anais Sanson, vue également dans Les Princes de l’amour, annonçait avoir fait une fausse couche. Pendant plus de 10 semaines, la jeune femme se savait enceinte mais gardait le secret. En effet, il est de coutume de ne pas annoncer sa grossesse avant la fin du premier trimestre qui est justement très à risque. Mais cette candidate des Anges ayant perdu son bébé, décide de briser le silence.

Une ancienne des Anges traverse un véritable cauchemar

Anais Sanson est très suivie sur Instagram. Depuis son passage dans Les Anges et dans Les Princes de l’amour, elle peut compter sur une communauté de fans très attentive. Aussi, suite à sa publication qui dévoilait son ventre arrondi, elle a reçu énormément de messages de soutien de la part de ses fans. Tout le monde lui souhaite du courage et de la persévérance. LDpeople se désole de ce qui arrive à cette ancienne candidate des Anges. Malheureusement, c’est quelque chose de beaucoup répandu que l’on ne le croit. Le silence sur ces drames laissent penser qu’ils sont rares. Cependant, cela n’enlève rien à l’épreuve que cela impose à la jeune femme qui avait mis tant d’espoir et de rêve dans cet événement.

Heureusement, Anais Sanson peut aussi compter sur le soutien sans failles de sa famille dans ce moment difficile. Son mari Carlos, sa fille aînée Shana et même sa file cadette Lila font en sorte d’épauler l’ancienne candidate des Anges à traverser cette épreuve. De la patience, des sourires, de l’écoute et des petites attentions rythment le quotidien de la jeune femme pendant qu’elle se relève de ce coup dur. Car pas de doutes, LDpeople peut vous l’assurer, Anais Sanson ne restera pas à terre. La jeune femme en a connu des épreuves dans sa vie et elle ne se laissera pas condamner à l’échec.

Un courage qui fait figure d’exemple pour ses abonnés

Malgré tout, en apprenant la terrible nouvelle, l’ancienne candidate des Anges a d’abord laissé parler sa colère et sa tristesse. Elle a partagé la nouvelle avec ses fans sur Instagram en effectuant des stories vidéos. Elle expliquait alors qu’elle était sûre de se réveiller enceinte et que son bébé se portait bien. C’est en se rendant à l’échographie que tout son monde à basculer. Heureusement, elle était accompagnée de son mari quand elle a appris la nouvelle. Lorsque le médecin l’a auscultée, il est resté silencieux et cela a mis la puce à l’oreille d’Anais Sanson. La jeune femme lui a rapidement demandé si quelque chose n’allait pas. Et c’est ainsi qu’il lui a répondu que le cœur du bébé ne battait pas. En confidence avec ses fans, l’ancienne candidate des Anges s’effondre.

« C’est dur. J’ai l’impression que je ne vais jamais m’en sortir avec ces histoires de fausses couches, que je suis maudite. Ça devient fatigant, vraiment. Surtout là, à deux mois… »

Car en l’espace de quelques mois, c’est la deuxième fausse couche à laquelle fait face la jeune femme. Ou en tout cas la deuxième qu’elle évoquait publiquement. En effet, ses fans apprenaient qu’elle avait déjà eu à subir cette terrible aventure au mois de novembre dernier. Mais pendant son discours auprès de ses abonnés, elle déclare que cela doit être la huitième fausse couche au total.

De plus, il en suffit pas d’apprendre cette nouvelle pour que tout rentre dans l’ordre. Un protocole médical sur plusieurs jours entre en jeu à présent. Anais Sanson doit effectivement faire évacuer l’embryon. Sur quatre jours, elle vivra un véritable calvaire qu’elle n’a que trop vécu. LDpeople vous l’assure, cela ne fera pas baisser les bras à cette battante pour autant. Cette sublime maman qui respire le bonheur quand elle est près de ses enfants compte bien en avoir davantage. Entourée par ses proches, elle se relèvera de cette épreuve comme des autres. Et tout ses fans seront aussi présents pour lui apporter soutien et réconfort dans les moments où le moral est en berne. L’ancienne candidate des Anges finira par voir ses souhaits s’exaucer, et c’est là tout le mal que nous pouvons lui souhaiter.