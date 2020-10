Les Anges: Une participante agressée en pleine rue, son chéri “pête un plomb violemment”

Cloé Cooper, l’une des candidates des Anges 12 a vécu des minutes angoissantes. Ce jeudi 29 octobre 2020, la jeune femme a été violemment agressée au milieu de la circulation. Son compagnon ne décolère pas. En effet, Sébastien Pinelli est totalement hors de lui. Bien décidé à venger sa chérie, il menace l’auteur de cette agression. Via son compte Snapchat, le jeune homme balance toute sa colère. Visiblement, il a soif de vengeance. ” Je vais péter un câble. Si je retrouve le mec, je vais lui couper les deux genoux “ a-t-il balancé sur les réseaux sociaux. La star de téléréalité a également expliqué comment les faits se sont produits. Et pour lui, toute cette histoire est totalement incompréhensible.

Tout d’abord, il raconte que Cloé devait se rendre chez le coiffeur avec sa mère. Sans se douter de ce qui allait se produire, Sébastien Pinelli l’attendait paisiblement avec leur chien. Mais selon leurs déclarations, l’impensable s’est produit.” Elle était arrêtée derrière une voiture. Cette voiture recule pour laisser passer une autre voiture, et fonce dans Cloé » explique le compagnon de la jeune femme toujours très énervé. Suite à cet accrochage, Cloé Cooper aurait interpellé le conducteur maladroit “ Regarde dans ton rétroviseur quand tu recules ! Tu viens de me foncer dedans ” aurait-elle crié sur le moment. Si cette histoire peut être banale, la situation a rapidement dérapé. ” Il a frappé Cloé ! Je crois qu’il avait 70 ans en plus, c’est ça le pire. Un homme en 2020 tape une femme et en plus sur ma femme ” explique Sébastien Pinelli. Car pour lui, ce geste est impardonnable. En dépit des circonstances et de l’âge de l’auteur, le jeune homme lui fait une promesse ” Regarde-moi bien la tête de ma mère, que si cette vidéo elle remonte à toi, je te jure que je vais te couper les deux genoux en deux “ a-t-il promis à cet inconnu.

Les Anges: Toute cette histoire aurait pu s’arrêter là, mais c’est mal connaître Sébastien. Car le jeune homme compte bien donner une suite à cette altercation. Dans un premier temps, il a la ferme intention de déposer une plainte. Si Cloé n’a pas relevé la plaque d’immatriculation, le jeune homme affirme qu’il y a des caméras de surveillance qui sont témoins de la scène. Cloé Cooper semble être toujours sous le choc après cette mésaventure. Et elle s’étonne encore de l’escalade de violence. Après avoir été percutée, Cloé était bien évidemment très remontée.

Les Anges: Mais lorsqu’elle a vu qu’il s’agissait d’une personne âgée, elle a adouci le ton. Malheureusement, l’homme en face d’elle ne l’entendait visiblement pas de cette oreille. Car toujours selon son témoignage, Cloé affirme : “ Il s’est mis à m’insulter de tous les noms et à me frapper. Il a réussi à me foutre un coup dans l’épaule “. Pour Sébastien Pinelli, il est inconcevable de laisser courir l’auteur de coups sur sa compagne ; il y aura bien une suite à cette histoire ! Heureusement, Cloé n’a aucune séquelle physique, mais elle reste très choquée par la tournure de cet accident. De toute évidence, elle peut compter sur l’élu de son cœur pour la soutenir dans cette épreuve.