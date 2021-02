Les arnaques explosent: Des escrocs toujours plus inventifs et astucieux !

Les arnaques sont en grande augmentation depuis le début de la crise sanitaire. En 2020, ce sont 15% d’escroqueries supplémentaires dont ont fait les frais les Français. Pour les spécialistes en cybercriminalité, cette augmentation s’explique par l’augmentation des Français ayant recours aux activités numériques à cause de la pandémie. LDpeople vous détaille ce phénomène.

Les Français sont victimes d’arnaques de plus en plus souvent

La chaîne d’information LCI a délivré un article sur cette question au début du mois de janvier. En effet, la tendance est suffisamment alarmante pour interpeller les Français. Il faut savoir que les escrocs sont de plus plus inventifs pour voler de l’argent à leurs victimes. Un fait dont nous nous serions bien passé en cette période de pandémie. Mais les experts en arnaques profitent justement de la crise et nous devons donc faire d’autant plus preuve de vigilance. Car si les arnaques fonctionnent, c’est que nous avons fait confiance à des personnes malveillantes.

En effet, le point commun à toutes les arnaques c’est que les victimes ont fait une erreur. Celle de communiquer des données personnelles ou bien de ne pas se renseigner sur l’entreprise frauduleuse qui les contacte. Pour éviter les arnaques, le meilleur conseil reste donc la méfiance et d’en parler autour de soi. Prendre conseil auprès de son entourage peut nous faire réaliser que nous sommes entrés dans un piège. À l’heure ou internet est l’outil de travail privilégié des Français, il ne faudrait pas qu’il devienne un ennemi. Car c’est malheureusement trop tard que l’on se rend compte de la supercherie.

Arnaques financières : forte augmentation des sites frauduleux sur le dernier trimestre 2020: Le régulateur français des banques et des assurances a annoncé mercredi avoir répertorié 1.081 sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets… https://t.co/z3FEPXVs4M pic.twitter.com/SQbw3R4eN6 — Zurbains (@Zurbains) January 14, 2021

Ne pas accorder sa confiance trop vite est impératif

Les arnaques profitent du système établi et tentent de s’inscrire dans un schéma de confiance. Pour cela, rien de tel que de se faire passer pour une entreprise officielle que vous avez l’habitude d’aborder. Un opérateur téléphonique, un réparateur ou même une entreprise de rénovation agrée par l’Etat. Tout doit être passé au crible pour ne pas tomber dans le panneau. En effet, certaines victimes d’arnaques se sont faites avoir en voulant profiter de l’offre d’isolation à 1 euro. Refaire isoler son logement pour un euro c’est vrai que cela est alléchant. Mais les entreprises qui vous propose ces services ne sont pas toutes de bonne foie. Certains escrocs sont même prêts à monter une entreprise de toute pièces pour empocher l’aide de l’Etat. Interviewé par LCI, un retraité de 71 ans, Jean-Claude Mas, avoue s’être fait prendre au piège de la sorte.

L’entreprise de rénovation malveillante l’a laissé sur le carreau avec un mur fissuré et une façade délabrée. Elle a pourtant empoché les 20 000 euros d’aide de l’Etat avant de disparaître dans la nature. Jean-Claude Mas a porté plainte mais pour le moment, son affaire n’a pas de suites.

Une autre des arnaques courantes reste celle du chéquier volé. Les escrocs s’emparent de votre chéquier et s’en servent pour nuire à d’autres personnes en votre nom. Pour un chèque de 1000 euros, ils réclament alors un virement de 500 euros par exemple. Or, le chèque en question n’est pas endossable puisque qu’il est issu d’un chéquier déclaré volé ou perdu. Ces escrocs-ci font leurs méfaits via internet. Ils repèrent des personnes qui recherchent à gagner de l’argent rapidement et facilement. Mais les seules personnes qui s’en mettent plein les poches ce sont eux.

#Cybercriminalité : Selon une étude de Chainanalysis, les gangs cybercriminels ont engrangés plus de 350M$ en 2020. Une hausse spectaculaire qui reflète la montée en puissance des #ransomware. Via @l1formaticien : https://t.co/G7q3OFV74w — Sophos France (@SophosFrance) February 9, 2021

Les forces de l’ordre insistent sur la récurrence des arnaques

Les arnaques de ce type, il y en a des milliers par jours. En effet, dans un commissariat et par an, ce sont près de 5 000 plaintes pour escroquerie qui sont enregistrées. Et les policiers qui les reçoivent sont formels, le point commun de tous ces méfaits c’est la confiance des victimes en leurs agresseurs. Les experts de la sécurité sur internet sont en alerte et estiment que les utilisateurs ne sont pas suffisamment informés des risques qu’ils encourent.

L’augmentation des activités numériques due à la pandémie ne fait que mettre en exergue un phénomène déjà bien présent. Pour ne pas tomber dans les pièges des experts en arnaques, il faut savoir rester très méfiants et ne pas baisser sa garde. Ne jamais communiquer d’informations personnelles est la première des règles. Et cela même si c’est un email qui semble être envoyé par une autorité publique. En effet, certaines arnaques n’hésitent pas à se faire passer pour le centre des impôts !