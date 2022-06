Les Celtics atomisent les Warriors, Morant, Batum et Durant réagissent en direct !

Ce jeudi 2 juin a eu lieu le Game 1 de la finale de NBA, le match opposait les Celtics au Warriors. Tout s’est joué lors du dernier quart-temps lors de Game 1, moment où le Chase Center a été retourné par les l’équipe de Boston.

Lors de ce premier match, on a retrouvé un Stephen Curry on fire tout au long du match.

En effet le jouer des Warriors a emmené toute son équipe avec lui dans une forme olympique. Le public des Golden State était lui aussi en pleine et a poussé son équipe tout le long du match.

Tout laissait penser que les Celtics de Boston ne pourrait pas remporter ce match et notamment le niveau de Jay Brothers qui n’était pas au rendez-vous.

Au troisième quart-temps les Warriors ont 12 points d’avance sur les Celtics, de quoi profiter d’un score confortable pour le dernier quart-temps et opter pour une stratégie de défense tout en marquant quelques paniers pour sécuriser la victoire. Ce programme aurait pu avoir lieu mais c’était sans compter sur Al Horford.

C’est lors du quatrième quart-temps de ce premier match de la finale NBA, qui opposait les Celtics aux Warriors que tout s’est joué.

On a assisté à une réelle remontada ! A la base de nombreuses actions de cette remontada des Celtics, on retrouve Jaylen Brown, l’ailier des Celtics nous fait un dernier quart-temps de folie.

En effet, le joueur permet à son équipe de revenir au score, bien que menée en fin de troisième quart-temps. Il est plus exactement impliqué sur 20 des 23 premiers points de l’équipe verte.

Loin d’être seul acteur de cette remontada, Al Horford fait lui aussi parler de lui avec ses 26 points au total pour 11 dans le money time.

Au delà d’un beau basket, l’effort réalisé par les Celtics contre les Warriors est loin d’être anodin. En effet, il s’agit là du plus gros écart sur un quart-temps lors d’un match de finale NBA. Pour cela, les Celtics n’étaient pas les premiers à avoir un tel écart, c’est déjà arrivé lors d’une finale.

The Boston Celtics are the first team in NBA history to win a Finals game by double digits after trailing by double digits entering the 4th quarter.

Their win probability fell as low as 4 percent when they were down 15 near the end of the 3rd quarter. pic.twitter.com/ce28lV5lsI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 3, 2022