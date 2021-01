Les clichés de Nina la fille de Nagui, font saliver plus que jamais les internautes!

Nina, la fille aînée de Nagui, sort de l’ombre. Âgée de 23 ans, elle a fait son apparition sur les réseaux sociaux cet été. Désormais, nous connaissons son visage et sa profession !

Si le présentateur Nagui de Taratata est un fana de musique, sa fille Nina elle, serait plutôt une fine bouche. Fondue de gastronomie, elle arpente les rues londoniennes à la recherche des meilleurs restaurants. Et c’est sur son compte Instagram qu’elle partage les adresses les plus surprenantes. Si vous êtes intéressé, sachez que son compte se nomme “The Good Insider”.

Nina Fam à la conquête de la critique culinaire

Sous son pseudo Nina Fam, la fille de l’animateur est loin d’être une amatrice. La jeune femme a en effet obtenu son son bachelor dans une école située à Lausanne, en Suisse. Son papa s’est toujours montré très fier d’elle. En 2019, il a ainsi partagé l’anecdote suivante au sujet de sa naissance. “Je me souviens très bien, dans la voiture, au moment d’aller à la maternité pour la naissance de mon premier enfant, avoir choisi la chanson parce que je voulais que cette chanson soit la bande originale de ce premier événement, donc la musique est omniprésente.”, avait-il relaté, sans préciser pour autant de quelle chanson il s’agissait.

Au sein de la rédaction de LDpeople, on se réjouit ainsi de constater que la famille de l’animateur rassemble de bons vivants autour de la musique et de bons petits plats ! Attention toutefois à ne pas confondre Mélanie Page, l’actuelle femme de Nagui, avec la maman de Nina.

Son histoire d’amour avant Mélanie Page

En effet, l’animateur de France 2 file actuellement le parfait amour avec sa chérie et comédienne australienne, Mélanie Page, et ce depuis 2000. Ensemble, ils élèvent leurs trois enfants : Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008) et Adrien (né en 2012). Mais auparavant, Nagui a eu une fille avec Marine Vignes.

“Avec Nagui, on a fait des erreurs.”

Les téléspectateurs la connaissent notamment comme présentatrice du magazine Météo à la carte aux côtés de Laurent Romejko depuis septembre 2012. Le public plus âge se souviendra peut-être de son passage dans les sitcoms Le Miel et les Abeilles ou encore Hélène et les garçons. A 47 ans, la maman de Nina a aujourd’hui refait sa vie avec le réalisateur Marc Antoine Colonna.