Les concerts des Enfoirés annulés? L’inquiétude est au rendez-vous, elle grandit!

Les prochains concerts des Enfoirés, prévus au mois de janvier 2021, pourront-ils avoir lieu ? Bernard Montiel, dans TPMP, nous a donné une première réponse. Explications.

Une solution pour faire le concert ?

Depuis le début de la crise du coronavirus, les événements sont annulés les uns après les autres : concerts, expositions etc.. Mais alors est-ce que le concert des Enfoirés pourra-t-il avoir lieu comme prévu ? La question demeure et personne ne peut donner une réponse définitive. En effet, dans une récente interview accordée à nos confrères de “Nous Deux”, Mimie Mathy avait notamment déclaré que rien était certain : “On fait comme si tout allait bien, comme si on allait tout faire normalement. Il est difficile de prévoir quoi que ce soit avec le coronavirus”.

Les Enfoirés : le programme annulé à cause de la pandémie ? https://t.co/ouIn6S6c6j #NewsSuite https://t.co/xLsGBC91An — ValRobin (@valrobin62) November 19, 2020

Plutôt bien renseigné sur le sujet, Bernard Montiel a de con côté, expliqué sur le plateau de “Touche pas à Mon Poste“, que les membres, réfléchissait à une solution : “Malheureusement, c’est bien possible que ça soit annulé. C’est en pleine réflexion en ce moment, tout le monde se concerte, j’ai eu à peu près tout le monde aujourd’hui des Restos du cœur et c’est une catastrophe !” commence-t-il par dire. Deux solutions s’offrent à eux selon le chroniqueur de Cyril Hanouna : “Alors soit ils le font comme prévus du 13 au 17 janvier à Lyon à la Halle Tony Garnier sans public, soit ils le font en live stream, alors il faudra payer un peu d’argent évidemment”.

Vianney est prêt à faire partie de la troupe

Si Vianney avait toujours refusé de faire partie de la troupe des Enfoirés, il semblerait que le chanteur soit maintenant prêt. En effet, dans une récente interview pour RTL, l’interprète de “Pas là” a fait une déclaration plutôt étonnante : “Cette cause là fait partie de ma vie, mais j’ai eu du mal à m’imaginer aux côtés des Enfoirés, j’avais du mal à me dire que je faisais partie d’une famille de chanteurs. Mais ils ont été super, ils m’ont fait de la place petit à petit, ils m’ont demandé d’écrire une chanson. Ils m’ont dit ‘tu n’es pas obligé de chanter’ j’ai trouvé ça très beau, ils ont compris que j’étais avec eux mais que j’avais besoin de temps“.

Vianney poursuit son propos en indiquant qu’il avait vu le spectacle et qu’il se sentait enfin à l’aise dans le costume : “Petit à petit, il y a eu cette chanson, il m’a proposé de venir, voir le spectacle, il ne faut jamais presser le temps (…) et là je m’y vois mieux, je me sens plus légitime d’être à côté de tous ces artistes-là. On veut tous la même chose. J’espère bien me retrouver sur scène bientôt, ce serait un honneur“. Reste à savoir maintenant si le concert aura bel et bien lieu cette année.