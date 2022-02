Les confidences de Clémentine Célarié sur sa vie de couple, a-t-elle quelqu’un dans sa vie actuellement ?

Récemment interrogée sur le plan personnel notamment sur la présence d’un homme ou non dans sa vie actuellement, la femme de 64 ans a fait preuve d’une honnêteté remarquable à travers une réponse qui fait couler beaucoup d’encre.

Clémentine Célarié accro à son travail manque de temps pour profiter de la vie et d’un homme

Malgré les années qui passent, celle qui est née à Dakar au Sénégal semble garder la même passion et le même dévouement envers l’art. Un univers qu’elle visite de plusieurs manières en tant qu’actrice, réalisatrice, metteuse en scène, femme de théâtre, mais aussi chanteuse.

Elle est d’ailleurs actuellement en tournée pour son spectacle intitulé Une vie consacrée à son parcours personnel qu’elle avait envie de partager avec son public. C’est ainsi que lorsqu’elle est interrogée au sujet de sa vie amoureuse mercredi dernier par Sud Radio, celle qui a joué dans Les Misérables répond sans langue de bois.

« Je n’ai pas de place pour un amoureux parce qu’il faudrait s’occuper de lui et je ne peux pas. Mais ce n’est pas grave » a-t-elle notamment affirmé tout en expliquant cela par son calendrier très chargé.

« La vie d’une comédienne au théâtre, c’est ça… Je suis avec mon administrateur et mes deux régisseurs qui sont vraiment super, mais on ne voit pas le monde… Ce n’est pas du tout du tourisme. Il y a des gens qui me disent : « C’est sympa, tu vois le paysage !. Mais on ne voit pas du tout le paysage » a-t-elle confié à ce sujet.

Néanmoins, à défaut de ne pas compter pour le moment sur l’épaule d’un homme dans sa vie, elle a avoué bénéficier de l’affection de ses enfants et de sa mère avec lesquels elle est régulièrement en contact.

Une déclaration en contradiction avec les propos tenus par l’actrice en 2019

Si aujourd’hui Clémentine Célarié avoue publiquement être célibataire, ce n’était pas le cas il y a de cela un peu plus de deux ans.

En effet, à l’occasion de son passage à l’émission Ça fait du bien en novembre 2019 sur Europe 1, elle avait affirmé à l’époque avoir un partenaire dans sa vie.

« Oui je suis amoureuse. C’est chouette » avait-elle entre autres déclaré en ce moment sans pour autant révéler de qui il s’agissait.

On imagine donc que cette relation n’aura pas connu par la suite l’enthousiasme du début pour celle qui en 2005 remportait le trophée des femmes en or dans la catégorie « Spectacle ».

Clémentine Célarié, une femme qui aura vécu de lourdes épreuves dans sa vie

En dehors de sa notoriété en tant que personnalité publique, Clémentine Célarié aura eu à mener en solitaire de nombreuses luttes.

Dans son livre intitulé Les Mots défendus sorti en novembre dernier, elle a notamment révélé avoir fait face à un cancer du côlon diagnostiqué en 2019 sans pour autant prévenir ses proches notamment ses fils, de peur de les inquiéter.

Quelques années en arrière, elle avouait également avoir été victime de violences conjugales à un moment donné de sa vie.