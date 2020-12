Les Enfoirés et les Restos du Cœur menacés ? Jean-Jacques Goldman intervient et reprend du service !

Les Enfoirés sont un collectif d’artistes et de bénévoles qui récoltent des fonds pour les Restos du Cœur. Mais en raison de la crise sanitaire, le concert annuel risque de ne pas pouvoir être maintenu. Et sans lui, comment collecter des fonds ? D’autant que les Restos du Cœur sont plus sollicités que jamais. Heureusement, Jean-Jacques Goldman, même à la retraite, se refuse à laisser Les Enfoirés dans l’impasse. Avec Anne Marcassus, la directrice artistique du show, le chanteur innove. LDPeople vous raconte tout sur le sujet.

Les Enfoirés en danger à cause de la pandémie

Les Enfoirés sont menacés par la crise sanitaire. Le collectif d’artistes et de bénévoles ne se réunit qu’une fois dans l’année devant un public. Le concert génère des recettes importantes qui sont entièrement reversées aux Restos du Cœur. Mais la pandémie empêche ce genre de rassemblement pour éviter de voir le nombre de personnes contaminées exploser. La situation est très délicate pour Jean-Jacques Goldman. Les cinémas, les musées, les restaurants, les bars ou encore les théâtres sont autant de lieux qui brassent du public. En tant que tels, ils sont contraints de fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre. Pour que l’économie ne s’effondre pas totalement, les magasins restent ouverts ainsi que les écoles et les entreprises, bien que le télétravail soit encouragé.

Néanmoins c’est bien dans des périodes si difficiles que la culture et le divertissement deviennent des besoins vitaux. Et d’autant plus lorsque les fonds générés sont destinés à venir en aide aux plus démunis. Car le nombre de personne en situation de détresse ne fait que grimper depuis le début de la pandémie. La précarité gagne du terrain et sans le concert des Enfoirés, les Restos du Cœur auront un grand manque à gagner. Aussi, il est essentiel de trouver une solution pour que ce rendez-vous annuel se maintienne d’une façon ou d’une autre. C’est ainsi que votre magazine LDPeople vous informe que Jean-Jacques Goldman serait de retour en coulisses. En lien avec Anne Marcassus, la directrice artistique du show, il développe un “nouveau concept”.

Jean-Jacques Goldman serait de retour ?

Ce qui est exceptionnel c’est que le chanteur s’est retiré du collectif il y a quatre ans déjà. Mais les circonstances actuelles l’empêchent de rester dans l’ombre. Le projet n’est pas encore ficelé mais un enregistrement du concert sans public devrait bien se tenir. Et pour compenser les recettes initialement prévues de la vente des billets, les partenaires publicitaires lors de sa retransmission télévisée devront être conséquents. Il est donc légitime d’imaginer que Jean-Jacques Goldman puisse remontrer sur scène. Si rien n’est encore certain, les fans du chanteur espèrent le retrouver avec Les Enfoirés pour cette soirée aux allures exceptionnelles, dans un contexte qui l’est tout autant. Après tout, Jean-Jacques Goldman avait bien fait son retour avec une reprise de l’un de ses titres phares qu’il dédicaçaient aux personnes en premier ligne lors de la première vague de l’épidémie.