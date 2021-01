Les enfoirés: Jean-Jacques Goldman manque énormément, cette anecdote qui n’est pas passée inaperçue

Cinq ans déjà que Jean-Jacques Goldman a quitté la troupe des Enfoirés. En effet, le compositeur, auteur et interprète a décidé de tirer sa révérence en 2016. Bien évidemment, le spectacle annuel initié par Coluche a continué. Pourtant, l’absence de Jean-Jacques Goldman continue à se faire ressentir. Ainsi, certains artistes aimeraient véritablement le retrouver à leurs côtés. LD People vous explique tout.

Jean-Jacques Goldman : un retour chez les Enfoirés ?

Une déjà très longue absence

Jean-Jacques Goldman faisait véritablement des piliers de l’aventure. Quand Coluche a l’idée de créer les restos du cœur, il fait appel à l’immense artiste pour lui venir en aide. Car à l’époque, l’humoriste souhaite retrouver une chanson pour illustrer son projet. Dès lors, tous ces proches n’ont qu’un seul nom à la bouche. Celui de Jean-Jacques Goldman. Car dans les années 80, si vous vouliez faire un carton qui d’autre appeler ? Par la suite, l’interprète d’Envole-moi sera présent chaque année pour soutenir l’œuvre caritative. Il était donc le véritable taulier des Enfoirés en reprenant un peu les rênes de l’action après le décès de Coluche.

Pourtant, après 30 ans de bons et loyaux services, Jean-Jacques Goldman décide de tourner la page. En 2016, il décide de passer la main. En effet, il ne se sent plus assez légitime. Il avoue être en manque d’inspiration et veut laisser la place aux plus jeunes. Pourtant, ce départ est loin de faire l’unanimité. Aussi bien les fans que les artistes se réjouissent d’un éventuel retour. D’ailleurs, un chanteur en a fait récemment la demande express. LD People revient sur une des dernières réactions de Patrick Fiori.

Le tournage du spectacle des #Enfoires2021 avance bien 📽️ pic.twitter.com/18bMNvMtCc — Les Enfoirés (@enfoires) January 17, 2021

Un nouveau spectacle en mars 2021

Cette année encore Jean-Jacques Goldman ne sera pas présent dans le show annuel. Pourtant, il aura effectivement bien lieu. Les tournages et les répétitions sont bouclés. Le spectacle sera donc proposé dans quelques semaines au public très impatient. Tous les grands noms de la chanson, du spectacle, du cinéma seront une fois de plus réunis pour l’occasion. Et après plusieurs décennies, l’objectif est toujours le même. Il s’agit de récolter un maximum de fonds pour venir en aide aux plus démunis. Pourtant, Coluche espérait véritablement que son action ne dure pas longtemps. Et que la nécessité de récolter de l’argent et de la nourriture pour ceux qui ont faim et qui ont froid, ne se fasse plus ressentir. Mais malheureusement, cela semble toujours être le cas en 2021.

Dès lors, les stars continuent de se mobiliser, comme Patrick Fiori qui honorera encore une fois de sa présence la tournée des Enfoirés. Mais pour le Corse d’origine, Jean-Jacques Goldman manque toujours à l’appel. D’ailleurs, Sophie Bazou, la responsable des Enfoirés a récemment livré une anecdote sur le sujet. Dans une interview accordée la Télé Star, elle raconte ce lundi 25 janvier, un récent événement très significatif. ” On a fait une crêpe party pendant l’enregistrement et Patrick Fiori est arrivé en criant : ‘Je veux des crêpes et je veux Jean-Jacques Goldman !’ “. D’ailleurs, la directrice de l’œuvre caritative rappelle que Jean-Jacques Goldman est présent dans toutes les mémoires.