« Les Enfoirés » sont-ils vraiment une grande famille? Pascal Obispo fait des révélations fracassantes et balance tout!

Pascal Obispo ne faisait pas partie de l’équipe des Enfoirés cette année. Mais contrairement aux rumeurs, c’est pour se consacrer à des projets personnels qu’il n’a pu se rendre auprès de ses camarades. Néanmoins, la rumeur de la mauvaise ambiance dans l’organisation persiste. Aussi, Pascal Obispo a pris le temps de répondre à des questions sur le sujet. LDpeople n’en a pas raté une miette. Pour lui, cela n’a rien à voir avec une mauvaise ambiance dans la troupe. En effet, plusieurs artistes, dont Liane Foly, avaient pris sur eux de témoigner à ce sujet. La troupe des Enfoirés a pris de l’ampleur et pour le public, cela prend aujourd’hui davantage des allures de tournée promotionnelle pour les artistes qui y participent. Loin de cette conviction, Pascal Obispo a donc tenu à affirmer que le combat est le même qu’il y a 20 ans.

Les Enfoirés ce sont un regroupement d’artistes et de personnalités publiques mobilisées pour sensibiliser le public. Ils chantent ensemble afin de collecter des dons pour l’association créée par Coluche en 1985. Cette association c’est Les Restos du Cœur. Elle œuvre pour les personnes en situation de précarité. Celles qui n’ont pas de toits ou pas de quoi se nourrir. Il s’agissait d’abord d’enregistrements télévisés dont les revenus allaient à l’association. Petit à petit, le phénomène des Enfoirés a pris de l’ampleur. Depuis 1989, des concerts, des tournées et des CDs s’imposent. Puis, depuis 2001, tous les 4 ans environ, sort un Best-Of pour rajouter encore des collectes au profit des Restos du Cœur.

Un collectif soumis à de nombreuses rumeurs

L’édition des Enfoirés de cette année s’annonçait compliquée à cause de la crise sanitaire. Mais là encore, l’organisation phénoménale de la troupe et des équipes technique a trouvé une parade. Ce n’est donc pas non plus pour cette raison que Pascal Obispo manque à l’appel. En effet, depuis 16 années consécutives le chanteur faisait partie de la troupe. LDpeople vous l’affirme, son absence cette année n’est que temporaire et impérative pour qu’il puisse se consacrer à ses engagements personnels et professionnels. Aussi, lorsqu’il est interrogé sur la question de l’éventuelle mauvaise ambiance dans la troupe, il ne voit pas pourquoi une telle rumeur a vu le jour.

Pascal Obispo explique que Les Enfoirés sont une troupe festive et bon enfant. Sur toute une semaine, des artistes et des personnalités publiques de divers horizon se retrouvent autour des mêmes valeurs. Les soirées, après les enregistrements, se sont des moments de fête et de liesse qui continuent. Depuis plus de 20 ans, c’est ainsi que se déroulent ces moments de partages. Selon Pascal Obispo, les rumeurs pourraient venir de personnalités misent de côté qui jalousent les personnalités présentes. Ou encore simplement de « mauvaises langues ».

Pascal Obispo donne son ressenti sur Les Enfoirés

Le chanteur admet pourtant un problème avec Les Enfoirés. D’après le magazine Public, il déclare au youtubeur David Barbet, que l’institution tourne si bien que toutes les personnes présentes sont très occupées de leurs côtés. Or, Les Enfoirés réclament un engagement total pendant toute une semaine. Tous les artistes, même les plus volontaires, ne sont donc pas toujours capables de se dégager autant de temps. C’est en effet son cas cette année et la raison qui explique son absence. Elle ne confirme alors en aucun cas les rumeurs d’une mauvaise ambiance dans la troupe. LDpeople conviendra avec vous que ce sujet puisse soulever les questions des fans. Mais comme il le précise, Les Enfoirés sont une institution remplie d’ondes positives. Celles d’artistes venus donner du temps à récolter des fonds pour Les Restos du Cœur.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et de pandémie, les chants des artistes résonnent avec une sincérité particulière. La demande des Restos du Cœur est en hausse constante, de même que celles de toutes les associations qui œuvrent pour les personnes faisant face à la précarité. Pour assister au concert du collectif, rendez-vous le 5 mars sur TF1. Malgré l’absence de pascal Obispo, LDpoeple ne saurait que trop vous conseiller de ne pas manquer cette soirée évènement. Dans la lignée de ce pourquoi le collectif a été crée, personne ne baisse les bras face à la détresse des plus démunis. De quoi encourager les dons et la solidarité, plus que jamais nécessaire dans le contexte actuel.