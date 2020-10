Les erreurs dans les films de casino

De nombreux films se sont intéressés à l’univers du jeu et du casino. Ce thème sert de toile de fond, voire même elle est le cœur du film. Au cinéma, ces films ont connu de beaux succès ou de terribles échecs.

Certains films constituent des références. C’est le cas de « Joueurs » avec Matt Damon. Le film décrit avec beaucoup de détails et de précisions la vie des jeunes hommes passionnés de poker. Les deux protagonistes du film s’étaient même rendus à Las Vegas, lors des WSOP, les championnats du monde de poker. Chaque été, les meilleurs joueurs du monde se rendent à Las Vegas. Le film constitue une référence. « Ce film est devenu culte pour de nombreux joueurs de poker », explique Pierre amateur de poker. De nombreux joueurs espéraient une suite mais elle n’a jamais eu lieu. Dans ce film il y a quelques scènes légendaires. Le film a été fait durant l’âge d’or du poker.

Le rôle important du conseiller technique

La plupart des films qui parlent de l’univers du jeu ont recours à un conseiller technique. En général, il s’agit d’anciens salariés de l’industrie du jeu. Ils connaissent sur le bout des doigts les règles des différents jeux comme la roulette, le blackjack ou le poker. Le but de ces consultants est d’aider le réalisateur à ne pas commettre d’erreurs. Il faut vraiment que les scènes se rapprochent le plus possible de la réalité. Il faut que les spectateurs puissent vibrer en regardant les joueurs aux tables. Les émotions ressenties sont uniques. Pourtant des ratés peuvent avoir lieu et cet impair peut causer beaucoup de tort au film.

Des erreurs dans le film Casino

Dans le film Casino, il existe plusieurs erreurs sur le tournage du film qui se déroule à Las Vegas et qui raconte l’époque où la mafia régnait en maître dans la ville et gérait les casinos de Sin City. Dans le film, on peut voir de nombreuses machines à sous et des joueurs installés autour de tables. L’ambiance est souvent survoltée aux tables. Beaucoup de gens ressentent ce sentiment lorsqu’ils jouent sur Casinobonusca. Certaines machines à sous que l’on voit dans le film ne date pas forcément de l’époque à laquelle le film est sensé se passer. C’est l’une des principales erreurs mais le film est tout de même très bien fait et a marqué de nombreuses générations. Il faut dire que c’est une belle fresque de l’époque avec un beau casting et un scénario solide : des ingrédients indispensables pour faire un succès.

Deal : un gros raté

Lors de sa sortie en salle en 2008, le film Deal fût un gros échec. Il a engrangé moins de 40 000 dollars de gains lors de sa sortie en salle durant les premiers jours d’exploitation, très loin des films qui cartonnent au box-office. C’est un accident industriel. Le film place le poker au cœur de son action mais la mayonnaise ne prend pas. En effet, si le film a attiré si peu de monde, c’est que l’action n’est absolument pas crédible. Les amateurs de poker et les fans de casino n’ont pas adhérer à la mise en scène et au scénario du film. Mais, est-ce à dire que les Américains n’aiment pas les longs métrages dédiés au casino ? On ne peut pas le dire. En effet, le film « 21 » ; sorti en salle en 2008 avec Kevin Spacey en tête d’affiche avait fait un beau carton. Le film « 21 » avait cumulé plus de 80 millions de dollars en quelques semaines. Un succès retentissant et qui parlait de l’univers du casino.