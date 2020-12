Les fans de Vianney anéantis: victime d’un coup dur, il vient d’annoncer une dure nouvelle!

Le chanteur en vogue Vianney n’a pas échappé à la crise sanitaire qui affecte le secteur de la culture. Le lundi 14 décembre, il a en effet dû se résigner à annoncer à ses fans une triste nouvelle pour ceux qui attendaient de le voir sur scène.

Vianney connaît un succès incroyable. Son 3eme album a en effet été certifié Or pour 50 000 équivalent-ventes malgré les points de ventes fermés pendant le 2e confinement ! A 29 ans, l’artiste souhaitait donc avec impatience revoir sur scène son public pour fêter son troisième opus N’attendons pas. Mais sans faire de mauvais jeu de mot, il semblerait qu’il doive justement attendre encore un long moment…

Vianney: “Nous ne transigerons jamais sur la qualité d’un spectacle.”

Le 14 décembre, le mari de la musicienne Catherine Robert s’est saisi de son compte instagram. Il a rédigé un long communiqué à l’attention de sa communauté d’abonnés. Car prévue pour mars 2021, sa tournée ne se fera pas avant 2022 ! “Les perspectives en faveur d’une réouverture des salles debout en jauge complète sont très incertaines.”, a-t-il tout d’abord commencé par expliquer.

View this post on Instagram A post shared by Vianney (@vianneymusique)

Et de poursuivre : “Une tournée exige, pour se dérouler dans de bonnes conditions et vous offrir un spectacle à la hauteur de vos attentes, des mois de préparation, un investissement humain, matériel et financier important et une capacité à prévoir et anticiper bien réelle. Les restrictions sanitaires actuelles ne nous offrent pas ces conditions et nous ne transigerons jamais sur la qualité d’un spectacle. C’est pourquoi, en lieu et place d’une annulation, nous vous proposons un report de cette tournée en novembre et décembre 2022″, a-t-il ensuite détaillé.

“Je n’ai jamais annulé aucun concert de ma vie & ne vais pas commencer à le faire.”

Vianney espère surtout que ses admirateurs patienteront jusqu’en 2020. Mais un grand nombre d’entre eux demanderont peut-être le remboursement de leurs billets ? Qui sait… “Conserver son billet, en cette période si trouble, est un geste de soutien fort envers le spectacle vivant et ses acteurs“, a pourtant insisté l’interprète de Beau Papa dans son communiqué. En légende du communiqué, comme pour expliquer ce choix, Vianney écrit : “Je n’ai jamais annulé aucun concert de ma vie & ne vais pas commencer à le faire. Nous reportons le printemps & maintenons le reste. Merci pour votre soutien les amis”.

View this post on Instagram A post shared by Vianney (@vianneymusique)

“On est tous dans le même bateau”.

Sa tournée devait sillonner la France du 3 mars jusqu’au 4 avril 2021. De Villeurbanne à L’Olympia à Paris en passant par Grenoble, Nantes ou encore Lille. « Ça va être long ! », « 2022 c’est loin… trop loin », peut-on lire parmi les commentaires. Certains fans se montrent ainsi plutôt compréhensifs avec le futur coach de The Voice : “Ce n’est vraiment pas la meilleure nouvelle de l’année mais on est tous dans la même 🛶 ! Vivement qu’on puisse rire, chanter, pleurer et s’émerveiller à nouveau dans la fosse”, raconte ainsi un internaute. Ce n’est pas faux. Espérons juste que 2021 sera plus sympa que 2020 !