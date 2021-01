Les filles d’à côté de retour à la télé? Le producteur Jean-Luc Azoulay dévoile tout!

Dans une récente interview pour Télé-Loisirs, Jean-Luc Azoulay, le célèbre producteur de la série “Les filles d’a côté”, s’est exprimé sur le possible retour de celle-ci à la télévision. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’il a dit.

Le retour de la série “Les filles d’à côté” en 2021?

Si vous ne connaissez pas la série, la rédaction de LD People a décidé de vous en dire plus. Alors “Les filles d’à côté” était une série diffusée entre 1993 et 1995 sur TF1, qui suivait notamment les aventures de trois femmes qui vivaient en coloc dans le même appart : Fanny (Cécile Auclert), Claire (Christiane Jean) et Magalie (Hélène Le Moignic). Et alors que les reboots ont le vent en poupe, le producteur surfe sur la vague et veut faire revenir cette sitcom. En effet, lors d’une récente interview Jean-Luc Azoulay, le créateur et producteur a avoué à nos confrères de Télé-Loisirs, qu’elle devrait revenir très prochainement.

Jean-Luc Azoulay, cofondateur d’AB Productions travaillerait, depuis quelques temps, au reboot de la sitcom “Les filles d’à côté” et comme vous le comprenez, il se pourrait que ça arrive prochainement à la télévision : “Ça nous amuse et ça a l’air d’intéresser les chaînes. Il y aura une partie du cast de la première version et il y aura des nouvelles filles. Bradley Cole (qui jouait Daniel, ndlr) ne serait pas contre”. Si le casting original devrait donc revenir, de nouvelles actrices devraient aussi faire leur apparition.

La série de retour en access ?

Dans cette même interview, Jean-Luc Azoulay en a dit plus sur la possibilité de voir revenir la série “Les filles d’à côté” en access : “En 2×52 minutes, on peut faire des fictions qui s’appuient sur autre chose. Mais quand on lance une série d’access, il vaut mieux avoir un produit construit, déjà connu. C’est plus facile de faire exister une marque qui a déjà existé et eu du succès que de lancer une nouveauté. C’est un argument marketing pour les chaines et pour nous c’est plaisant car on maitrise un univers et ses personnages”.

Pour rappel, c’est aussi à Jean-Luc Azoulay qu’on doit “Hélène et les garçons” ou encore “Premiers Baisers”. D’ailleurs, ce dernier sera également de retour en 2021 : “Les héros avaient 15 ans à l’époque, ils en aujourd’hui 40 et ils sont dans la vie active. Ce sera un peu comme Les Mystères de l’amour en un peu plus réaliste” apprend-on. En tout cas à la rédaction de LD People on a hâte de voir ce que tout ça peut donner.