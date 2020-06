Les frères Bogdanoff accusés d’escrocs? Un procès est attendu pour « escroquerie ». Les raisons

Les frères Bogdanoff sont des personnalités publiques connues. Ils sont notamment célèbres pour leurs émissions scientifiques qui tentent de rendre abordables des concepts complexes. Ils sont aussi les auteurs de nombreux ouvrages en ce sens. Mais les frères Bogdanoff sont au cœur d’une polémique. Un procès est attendu autour d’une affaire qui les accuse d’avoir volé plusieurs centaines de milliers d’euros à un producteur de films.

Les frères Bogdanoff sont-ils de véritables escrocs ?

Les frères Bogdanoff, Igor et Grichka auraient abusé d’un homme sans défense. Le producteur de film qui les accuse d’avoir profiter de son état de faiblesse car il est sujet aux dépressions. Le procès est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des deux frères Bogdanoff. En effet, il appartient au juge d’instruction de décider si un procès doit se tenir ou non. Les frères Boganoff seraient tout ls deux jugés aux côté de Tanguy Ifoku, le fils d’un diplomate, pour avoir escroqué ce producteur de cinéma.

Voir cette publication sur Instagram Souvenir … qui est qui ? Une publication partagée par Les Bogdanoff (@bogdanoff) le 26 Nov. 2017 à 2 :52 PST

La justice intervient et un procès pourrait incriminer les jumeaux

Le 26 mars dernier, la justice conclut que les frères Bogdanoff ont abusé d’un homme pour son argent. Le producteur de film, Cyrille P., aurait été contraint de suivre aveuglement les avis des jumeaux. Ils auraient remarqué sa dépression et auraient proposer des faux projets à subventionner au producteur. Les personnes dépressives sont parfois plus influençables que les autres. En effet, sous le coup de la dépression, il est plus compliqué de reconnaître le vrai du faux et de savoir identifier ses sentiments. Les frères Bogdanoff auraient cerné les problèmes du producteur pour s’en servir à leurs avantages. Toute l’aide qu’ils donnaient à cet homme était en réalité une façon pour eux de s’enrichir sur son dos.

Et si les faits sont ainsi racontés, c’est que le producteur a écrit une lettre racontant les faits avant de mettre fin à ses jours. Les frères Bogdanoff sont montrés du doigt dans la lettre d’adieu du producteur. Une lettre qu’il a tenu à adresser à la police avant de disparaître du haut d’une falaise. Une lettre dans laquelle l’homme raconte que Igor et Grishka Bogdanoff lui ont menti et qu’il était incapable de subir davantage de souffrance.

Tout semble indiquer que les frères Bogdanoff aient abusé de la faiblesse d’un homme pour lui soutirer de l’argent

Les frères Bogdanoff ont été placé en garde à vue à ce sujet. Mais avec l’aide de leurs avocats, ils nient avoir profité de l’argent de Cyrille P, leur ami. Ils rejettent alors la faute sur la troisième personne impliquée dans cette sombre affaire. Il s’agit alors de Tanguy Ikofu. L’homme serait recherché par la police depuis le mois de décembre dernier. Pour les frères Bogdanoff, sa fuite renforce l’hypothèse qu’il soit le seul coupable. Mais pour la justice, les propos de frères Bogdanoff ne suffisent pas à les innocenter. Même si ils comptent sur les talents de leurs avocats, ils sont bien embêtés.

Les enquêtes ont par ailleurs prouvé que le producteur de film auraient investis plusieurs milliers de d’euros dans divers projets. Des projets qui servaient tour à tour les intérêts des frères Bogdanoff et ceux de Tanguy Ifoku. Les accusations contre les trois hommes sont formelles, ils savaient parfaitement qu’ils manipulaient leur ami. Des échanges téléphoniques entre les deux frères Bogdanoff font d’ailleurs état de la situation du producteur. Ils parlent de lui comme d’une proie qui est sous leur emprise. Ils expliquent qu’ils tentent de le maintenir dans un certain état dans lequel ils peuvent profiter de lui et de son argent. Des preuves accablantes pour les frères Bogdanoff qui refusent de confirmer les faits.

Voir cette publication sur Instagram #carnaval #Nantes #twins #bogdanoff #king #enjoy Une publication partagée par Les Bogdanoff (@bogdanoff) le 23 Mai 2018 à 3 :38 PDT

Des preuves accablantes contre les frères Bogdanoff

En 2017, des chèques signés de la main de Cyrille P. sont bloqués par la banque. Des chèques à destination des frères Bogdanoff. De plus, le producteur aurait aussi racheter une partie de la villa parisienne des frères Bogdanoff pour un million et demi d’euros. Mais il l’aurait fait de telle manière qu’il n’ait pas à vivre dedans. Autant d’actions étranges qui poussent la banque du producteur à signaler des agissements étranges à la justice. Et lorsque les proches du producteur sont interrogés, ils apprennent aux enquêteurs que Cyrille P. aurait cessé de prendre son traitement médicamenteux. Et que sans mec traitement, il devient sociable, dépensier et très influençable.

Pour rajouter au calvaire des frères Bogdanoff, leur complice Tanguy Ifoku les mène également en bateau. Car un de leur seul espoir d’échapper au procès et à la prison serait de s’enfuir du pays grâce à des passeport diplomatique. Mais malgré les sommes dépensées encore ce sens, ils n’ont reçu qu’une nomination à un titre de consultant scientifique de l’Unesco. De plus, la nomination a été faite par une ministre connue des autorités publiques comme étant corrompu. Cela ne risque pas d’arranger les affaires des frères Bogdanoff qui tentaient de se faire blanchir.

La justice fera prochainement savoir si elle entame un procès à l’encontre des frères Bogdanoff et donnera également les dates et les risques encourus par les jumeaux.